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肥碌大食遊
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26/06/2023

「濟記」企得住，當然有堅料

#濟記 #柴灣角 #蝦多士 #鹵水牛脷心 #荃灣 #廣東菜 #炸黑芝麻湯丸
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  • 曾智華

    曾智華

    為食鬼，人稱碌Sir或肥碌。自幼家貧，12歲負責買餸，經常打斧頭通街食，故五呎高竟肥到36吋腰160磅重。長大後，繼續以食食食為志向。如今退休，以橫掃香港美食為人生終極目標！

    肥碌大食遊

    隔周一刊出

　　所有朋友都知我肥碌為食，兼且粉絲眾多，經常要求「餵料」，所以，個個自願不停義助，凡發現正斗架步，立即來訊，敦促快試。

 

　　兩個月前，老友「庒主」通知：「碌Sir，試吓柴灣角工業區間濟記飯堂啦，三年疫情都頂得住，唔簡單㗎！大廚功力相當之高！」

 

　　「柴灣角？喺柴灣？咁鬼遠，又熱，咪嘞！」

 

　　「並非在柴灣，而是在荃灣呀！有線電視附近呀！係，好隔涉，但咁都做得住，當然唔簡單，否則執咗九世啦！」

 

　　又好，拉一枱為食鬼去試吓先。之前，起起佢底。上網一睇，咦，個老闆好熟口面喎⋯⋯再睇睇個名，唔，係佢嘞，名Anthony Cheung，四十五年前在香港電台做過兩年同事，但不同組別，唔熟。之後，老張可能發覺電視非佢杯茶，辭職去也，如今身份是蕉葉集團主席。

 

Anthony 正職是蕉葉集團主席，另搞濟記，純為聖芳濟舊同學有聚舊處。

 

　　咁濟記飯堂又如何？乃聖芳濟書院一群舊生搞的，主因想聚舊時有個竇。私人架步，食物質素當然要求較高，強調用真材實料，絕不添加化學原素，並以米芝蓮級廚功為目標（但並非服務及裝修呀！）。

 

　　日子到。大暑天氣，若非揸車或坐的士到門口，就要由港鐵站口行十分鐘。又濕又熱，非常惡頂！

 

　　濟記位處工業大廈單位，裝修及環境當然難有太高要求。不過，入到去，尚算整潔，可坐三枱人，有兩個獨立洗手間，相當乾淨。

 

位於工廠大廈内，裝修簡約。

 

　　客廳牆邊，放滿大量各式牌子紅酒空樽，有的大到十公升裝，非常誇張，顯示在2019年開業後，已舉辦過無數不醉無歸的派對。

 

　　此處大廚基本所有廣東菜皆拿手，客人訂位時，可作出要求挑戰吓佢。Anthony話，大廚尤其擅長炮製「忘不了」。

 

　　是晚菜單，相當紥實，無大花巧，我肥碌純粹想先試大廚基本功。包括：潮式鹵水牛脷心、手打懷舊蝦多士、脆炸粟米墨魚餅、玫瑰酒香醉白蹄、鮮露筍炒帶子皇、帝王醬炒龍躉扣、蒜茸粉絲海蝦煲、白菜豬肺唐排湯、豉汁煎釀大鯪魚、當紅芝麻脆皮雞、金銀蛋浸菠菜苗、鮑汁瑤柱福建飯、炸手搓黑芝麻湯丸。

 

潮式鹵水牛脷心，柔軟入味，正！

鮑汁瑤柱福飯，很好味，我吞足兩碗。

炸手打黑芝麻湯丸，香噴噴。

 

　　論水平，全部中上，無一味失手。但當然也有高低之分。低就不用提了，最高水準的，全枱為食鬼一致推舉手打懷舊蝦多士，肯定是小弟幾十年來食過的最頂頭三位。炸功出色，冇用隔夜油，件件彈牙蝦膠藏在厚多士中，面上再鋪滿芝麻。回頭一諗，最衰當晚食時掛住講嘢，否則，應該可以更細緻作出中肯評論。

 

蝦多士頂級之作，此處招牌出品。

 

濟記

地址：荃灣柴灣角街83號榮興工業大廈10樓

電話：9154-2714

 

 

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