港鐵七一大抽獎！回歸日免費搭輕鐵、送7.1萬張免費單程車票、26張全年免費車票！「開心香港」日日抽禮券、昂坪360門票！即睇抽獎教學

7.1優惠接踵而來！今次到港鐵推出7.1抽獎活動及優惠，總共送出7.1萬張免費本地車程，以及26張全年免費車票！不過就算沒有中獎都不用灰心，7月1日當天的輕鐵及輕鐵相關巴士服務統統免費！即睇優惠詳情，預早計劃玩樂行程！

（圖片來源：MTR Mobile）

7.1額外大抽獎＋免費搭輕鐵！

港鐵現時正進行「開心香港」抽獎活動！只要由即日起至7月12日每日上午9時至下午6時登入MTR Mobile登記抽獎，即有機會贏港鐵車程優惠、港鐵商場及商店禮券，以及昂坪360纜車門票！適逢7.1回歸日，港鐵更宣布當日將有加碼抽獎！包括7.1萬張免費本地單程車票及26張全年免費車票，總值超過$250萬！雖然不包括機場快線、高鐵及東鐵線頭等、羅湖站及落馬洲站，但用來返工、去街、過海都有著數。大家記住Mark低7月1日，在早上9時至下午6時登入MTR Mobile參加抽獎！

港鐵「開心香港」抽獎活動

日期：即日起至7月12日

時間：上午9時至下午6時

獎賞內容：

1. 港鐵全年免費車票5張

2. 免費本地單程車程1,000張

3. 10元車費折扣優惠2,500張

4. 500元港鐵商場購物禮券50張

5. 50元港鐵商場購物禮券500張

6. 20元港鐵車站商店購物禮券800張

7. 20元港鐵網上商店購物禮券100張

8. 港鐵車站場景套裝15張

9. 昂坪360纜車門票（水晶車廂）2張10套

10. 昂坪360纜車門票（標準車廂）2張20套

中獎後會看到此畫面。（圖片來源：MTR Mobile）

七一加碼抽獎活動

日期：7月1日

時間：上午9時至下午6時

獎賞內容：

1. 免費本地車程7.1萬張

2. 全年免費車票26張

抽獎方法：

1. 於7月1日早上9時至下午6時登入MTR Mobile；

2. 經MTR Mobile「優惠」或主頁的抽獎按鈕進入抽獎頁面；

3. 按下「立即抽獎」按鈕。

（圖片來源：Unsplash）

登記用戶每日可抽獎一次，而在整個抽獎期內最多只可獲得一次獎賞。假如中獎，得獎結果會即時於頁面公佈，未有中獎者亦不用灰心，可以繼續參加下一日抽獎！另外，7月1日當天，輕鐵及輕鐵相關的巴士服務都會免費，趁這個機會，不妨到「大西北」遊玩一下，遊一遊「輕鐵河」！