學校暑假遊學「復活」 高鐵團大灣區受捧 短線日韓也熱門 首選考察AI科研

【晴報專訊】疫前遊學團興旺，學生都趁暑期長假，到外地開眼界學獨立。疫後首個暑假下月展開，今年學校遊學團終「復活」，有旅行社遊學部反映，6至8月有逾百團出發，以亞洲區及內地短線團最受歡迎；亦有學校全級百多人赴韓遊學，而大灣區及高鐵團今年亦是熱門選擇。整體團費今年由每位千元至3萬元不等，至於近期大熱的AI及科研項目，則為遊學團首選參觀考察行程。

今年學校較遲報團，因時間趕急下，不少改選高鐵團。（資料圖片）

今年暑假遊學團「兩極化」，家長為子女報遊學團未見踴躍，但學校遊學團暢旺。愛達旅遊遊學部經理潘家華指，學校遊學團比疫前更佳，6至8月有逾100團出發，集中到東南亞及內地，以4至6日最受歡迎；至於長線的歐洲遊學團則大減一半，僅5至6團出發。

業界指今年學校遊學團以短線為主，除了內地外，東南亞及日韓等地亦有不少學校選擇。（愛達旅遊提供）

6至8月逾百團 團費千元起

潘家華解釋，世衞僅5月才宣布新冠大流行結束，學校怕長線遊學生變數，且籌備時間短，故多屬意短線團。

永安旅遊高級經理（遊學部）潘敬仁指，今年6至8月有逾50個學校遊學團出發，赴大灣區、北京、上海、日本、韓國、新加坡、英國及匈牙利等地，多為30至40人團，亦有學校全級百多人赴韓，有100至200人的大型團赴大灣區；團費每人1,000至3萬元不等，視乎地區而定，「疫情學校通常3、4月已籌備，今年6月仍收到標書，但因時間趕急，不少學校改選高鐵團，比以往多三分一。」

業界指今年學校遊學團以短線為主，除了內地外，東南亞及日韓等地亦有不少學校選擇。（東瀛遊提供）

東瀛遊執行董事禤國全指，早前因疫情未明朗，教育局不鼓勵學校出團，故延至今年1月始有遊學團查詢，暑假出團量約數十團。行程方面，以5、6天東南亞團較多，每位6,000至8,000元；日本遊學也受歡迎，5至7天團索價1萬至1.6萬元；另有2至3個約150人的大團赴韓國遊學；反而，長線團較零星，有數團赴澳洲、德國等地，7至10天團約2.2萬至3萬元不等。而今年的遊學團最熱鬥為學習人工智能、機械人等。

僅恢復疫前6成 料明年始復常

潘家華亦指，今年遊學團多滲入人工智能、科研等項目；內地團則較多國民教育元素；而潘敬仁也稱，多參觀科技園、視察當地新建築或文化項目等。

不過，航空運力仍未完全恢復，禤國全指，受限於機位及旅遊巴、機場和酒店人力資源不足等，加上學校遲報團，今年暑假學校團僅及疫前的6成，相信要待明年暑假才能真正復常；且因今年籌備時間較趕，不乏學校現改為查詢聖誕檔期，「明年暑假都有人問緊」。

私人報團反應冷 機票貴傾向延長行程

以往不少家長都愛趁暑假讓子女遊學，為日後去外地升學「鋪路」。惟今年家長私下報遊學團卻反應冷清，潘家華指疫後開關不少家長欲「玩咗先」，截至7月中，僅1個私人遊學團成行，全團20人到日韓大學體驗10天，每位索價2萬元。

EF海外遊學課程總監譚稀瑜指，航空公司提早1個月「截單」，致「有客問都出不到團」，暑假僅26團出發，9成為散客，主要目的地為英國，其餘為澳洲、美國、新加坡、加拿大等，多數長達3周，索價約2.6萬至5萬港元。她指，今年機票昂貴，英國機票漲至1.5萬元，較過去8,000至1萬元高，多了家長屬意「用盡」機票，改以「小包團」赴英、美、澳作個人遊學，行程長達4至6周，「過往比較少見」，而因家長多打算安排子女日後往當地留學，故遊學內容偏向了解當地學制、生活及打好語文基礎等。

迪昇海外升學中心經理Venus Ng指，與各國機構合作的Summer School課程，今年散客查詢踴躍，部分課程已滿，「但去美國等地要簽證已不夠時間，目的地仍以英國為主。」譚稀瑜也指，不少客人因「換不切護照」，轉而查詢聖誕遊學安排，「聖誕假期雖短，但現時學校較包容，若目的是遊學，不少可配合讓學生請多1、2日假」。