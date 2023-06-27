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27/06/2023

信科學？信人哋話？

#退休 #理財 #信科學
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

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　　童年時，極度害怕變醫生。 首先，怕打針，幾十年前的針，枝枝又粗又大，篤落去，無論身體邊部份都痛到飛起！

　　另外，半世紀前的醫生，特別權威特別惡，病人絕對無甚麼知情權，真係問多句都省到你面懵懂。所有醫生，包括私家的也如是，最憎病人講三個字——人哋話。

 

早年的醫生，嚴肅又權威，不少很惡，絕少解釋病情。



　　你一開口講，立即會被噴。火爆的必駡：「乜叫人哋話？你信人哋，點解唔睇佢要來睇我，吓？」

　　事實，坊間的確有好多「人哋話」是累死人的。最流行一種——唔好食咁多西藥啊， 好多副作用㗎！

　　由此，我就見證不少朋友唔食或食唔足醫生開的藥，搞到糖尿病惡化，血壓颷高到中風，膽固醇猛升塞血管⋯⋯。

 

對於健康的一切，勿信謠言，也不要做謠！勿講什麼：「人哋話！」，太無知，累人累己。



　　藥，乃用來防止疾病的，醫生是專家，按每個病人身體狀況開藥。你唔信佢而走去聽乜乜人哋話，當然佛都有火。

　　最近，又有一位老友，因聽咗人哋話，結果冇咗萬幾蚊兼嚇餐飽。

 

現今醫療科技，基本已經可以拆解人體的一切。



　　點解呢？正因此君在社交場合，碰見某位「善心」老友，誠懇同佢講：「W哥，我睇到你左邊耳珠有條耳垂紋，聽講呢種現象顯示可能有心血管問題，快啲去check吓使唔使通波仔啦！」

　　W哥已過六十五 ，身體略胖，所以經常有驗身，一直冇事，但突然俾老友咁講一嘢，立時打個突，速速搵心臟科醫生照血管。


　　醫生見佢「咁想照」，又有生意臨門，當然照做啦。結果，成個過程花咗萬幾蚊，騐証乜事都冇，又中一次「人哋話」的招！

　　其實，小弟也不停聽到這樣那樣的「人哋話」，我就好簡單，勝在專家老友多，打兩三個電話，就知「人哋話」係堅料定流料。

　　昨晚與兩位心臟專家晚飯，當然順便問問：「兩位，經常聽見有傳聞話耳垂紋出現會增加心臟栓塞風險，究竟真唔真？」

 

年老自然可能出現耳垂紋，這與心血管疾病並沒有任何關係。



　　A教授乃公立醫院高層，每日診斷N咁多病人，慣性冇時間慢慢解釋，一就一，二就二，即刻反應：「冇啲咁事！」

　　B教授呢，因在私家醫院執業多年，工作上冇咁大壓力，也慣性向病人詳細解釋，慢慢講：「碌sir，其實，不少長者皮層開始鬆弛，自然有這樣那樣的紋。而長者患心血管病機會，當然也較高。從前冇咁多科學檢測，咪有人當佢有相關性（correlation）囉。講得多，自然有人信。今時今日，驗心血管有冇事，點會睇耳垂紋咁符碌？一抽血，再照一照，乜都知清楚啦，哈哈哈！」

　　各位，你信科學定「人哋話」呢？

 

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