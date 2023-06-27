【KK星期二】港股跑贏人仔反彈逾300點 市底算硬淨？新世界系又耍財技？

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

近期[人民幣]（CNY）走勢續弱，中間價四連貶，在岸/離岸價觸及7.24後反彈，惟港股雖弱亦未有跟足人民幣跌勢，今早更曾反彈逾300點，反映港股市底不算太弱？料下半年恒指有望翻身﹑抑或續艱辛？新世界系股份有大動作，上周五（23日）開始短暫停牌的新創建(00659)，今早公布獲周大福(01929)提出以每股9.15元私有化，連同母企新世界(00017)宣布擬派40億元特別股息，兩隻股份今早復牌後股價急升。惟私有化事宜仍有待於股東大會通過，新世界系股份過往亦曾有私有化失敗經驗，料是次私有化成事機會多大？有傳阿里巴巴(09988)旗下盒馬鮮生及菜鳥最快11月來港上市。近兩年本港IPO市場氣氛淡靜，現時市場有能力消化菜鳥逾150億港元的集資額嗎？集團在市況仍未明朗時提出「一拆六」，反映變革求存決心大，但為何股價難彈起？





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