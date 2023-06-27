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27/06/2023

【高息定存】渣打3及6個月息衝至4.5厘，東亞最高4.4厘

#高息定存 #港元定存 #定期存款 #渣打 #東亞銀行 #工銀亞洲
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　　又有銀行上調定期存款利息，當中渣打香港最低存款額200萬，3個月和6個月港元定存可獲4.5厘息，客戶透過分行或手機App辦理，先到先得。

 

（資料圖片）

 

 

東亞銀行最高4.4厘息

 

　　 東亞銀行港元定存利率都有調升，最低存款額2萬元，3個月年利率4.35厘，6個月為4.15厘，優惠適用於全新「至尊理財」及透過分行辦理的客戶。而門檻較高，起存額200萬元，3個月定存息升至4.4厘，6個月亦升至4.2厘，適用於全新「顯卓私人理財」及透過分行辦理客戶。

 

工銀亞洲3個月定存4.2厘

 

　　工銀亞洲港元定存入場門檻10萬元，3個月年利率亦有4.2厘，適用於全新「綜合戶口」、「e時代」、「理財金戶口」，並透過分行辦理的客戶。另外，起存額300萬元，3個月定存息升至4.1厘，適用於「理財金戶口」，並透過網上銀行、手機Apps、分行或電話，以新舊資金辦理辦理。


　　表列各大銀行定存息率：

http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/depositrate_hkd.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

 

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