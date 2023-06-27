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27/06/2023

北上消費不用開銀行戶口！中國支付寶Alipay支援香港Visa、MasterCard信用卡！簡易4 Steps加卡教學

#打工仔 #Alipay #支付寶 #電子支付 #Mastercard #VISA #信用卡 #現金回贈 #內地 #消費 #0+3 #生活小tips
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　　自開關後，不少港人都會北上，來一個快閃輕旅行！不過內地愈來愈多地方偏向使用電子支付方式，假如大家拿出現金付款可能會遭店家拒絕！不過現時中國內地版支付寶（Alipay）終於支援香港的信用卡，包括Mastercard和VISA，大家到內地消費就不用特地到當地銀行辦理開戶口手續那麼麻煩，直接用自己的信用卡就可以了！

 

　　為方便港人到內地消費，中國內地電子支付平台支付寶Alipay推出最新功能，港人手持Mastercard或VISA，即日起可以將信用卡及扣賬卡連到Alipay電子錢包！即睇連結步驟！

 

連結Mastercard或VISA與Alipay電子錢包步驟：

 

  1. 註冊中國內地版本支付寶Alipay帳戶
  2. 點撃「我的」
  3. 點撃「銀行卡」，添加Mastercard或VISA卡並輸入卡資料
  4. 點撃「掃一掃」，並掃描商戶QR Code或點擊「付錢/收錢」，並向商戶提供付款碼

 

下載支付寶Alipay按此

 

（圖片來源：Mastercard）

 

連結Mastercard享現金回贈？

 

　　若大家持有的是於香港、澳門、台灣和韓國發行的 Mastercard，就可於 Mastercard Travel Rewards註冊，即時在購物、餐飲、觀光及交通等熱門旅遊活動中享受現金回贈等額外禮遇。現時不少知名品牌都有參與活動，包括Tory Burch、Apple及Adidas等，快點登記，購物之餘可以賺到盡！

 

　　Mastercard Travel Rewards：https://mtr.mastercardservices.com/en

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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