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28/06/2023

國泰今明兩年 最少請800見習機師 疫後畢業生：入行最佳時機

#國泰航空 #見習機師 #培訓計劃 #運輸及物流局 #林世雄
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　　【晴報專訊】國泰航空見習機師培訓計劃已推出35周年，昨舉辦疫後首個見習機師畢業典禮，19位畢業生已於澳洲阿德萊德完成為期55周培訓課程，下月將正式加入國泰航空成為二副機長。有畢業生指，成為機師是其夢想，認為現時是投身航空業的最佳時機，冀成為行業復常後的佼佼者。

 

關立（中）建議有意入行者積極裝備自己，亦可結識更多志同道合的朋友，左為陳嘉儀，右為徐耀鴻。

 

　　國泰指，現有逾400名見習機師正接受培訓，目標於今明兩年招募最少800名見習機師。

 

林世雄

 

　　運輸及物流局局長林世雄在畢業禮致辭時指，人才是本地航空業發展的支柱，政府鼓勵航空公司投放資源培育本地見習機師，促進航空業本地化，以長遠支持行業持續發展。

 

目前有逾400名見習機師正在接受國泰培訓（資料圖片）

 

　　國泰於1988年推出見習機師計劃，截止本月有逾1,000名機師出身自相關計劃。國泰表示，計劃於今明兩年合共招募最少800名見習機師，目前有逾400名見習機師正在接受培訓，料今年共有177名見習機師畢業。有關見習機師培訓計劃現正接受報名，國泰鼓勵有志成為機師的人士申請。

 

棄公僕工作 投身航空夢

 

　　今屆見習機師計劃共19名畢業生，去年到澳洲阿德萊德完成期55周的訓練，於7月正式加入國泰成為二副機長。32歲的徐耀鴻為今屆畢業生之一，大學畢業後曾加入政府任職行政職系，因到澳洲旅行而對飛行產生興趣，其後毅然辭去公務員工作，投考見習機師培訓計劃。惟疫情打亂原定到澳洲的訓練計劃。

 

　　他憶述，出發前一日才獲通知訓練取消，形容等待過程難捱，全靠「想飛」才能堅持下去。徐坦言，雖然航空業受疫情影響，惟不後悔辭去政府工作，更希望成為行業復常後的佼佼者。

 

自小愛玩模擬飛行遊戲

 

　　另一畢業生陳嘉儀稱，如果只為高薪，可選其他職業；投身航空業只因對行業有熱誠，直言成為機師是其夢想。

 

　　自小喜歡玩模擬飛行遊戲的關立亦是今屆畢業生之一，他認為本港航空業正在復甦，現時是入行的最佳時機，建議有意入行者積極裝備自己，亦可結識更多志同道合的朋友。

 

轉載自: 晴報

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