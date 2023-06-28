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28/06/2023

遭「黑澀會美眉」大牙控訴非禮 黑人陳建州疑爆范瑋琪性冷感

#陳建州 #陳建州被指控性騷擾 #台灣 ##MeToo #黃子佼 #炎亞綸 #大牙 #范瑋琪 #性騷擾
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　【晴報專訊】台灣「#MeToo」風暴席捲娛樂圈，繼黃子佼及炎亞綸後，昨日以「愛妻號」見稱的陳建州（黑人）亦身陷其中。前《我愛黑澀會》美眉周宜霈（大牙）昨日發千字文，大爆她與黑人2012年在港工作期間，於酒店慘遭男方非禮；有指黑人當時自爆太太范瑋琪（范范）不好性事，事件隨時令其顧家好男人形象一鋪清袋。

 

黑人捲入「#MeToo風暴」震撼網民，「陳建州被指控性騷擾」更成微博熱搜。（資料圖片）

 

　　現年38歲的周宜霈曾是「黑澀會美眉」團長，而陳建州當時是她的老闆兼經理人。大牙昨日在FB撰長文，重提11年前她隨黑人來港錄製電視節目《18/22》時，慘遭男方非禮。大牙憶述眾人當日回酒店休息，黑人特地向她性暗示要「鬆一下」，更追問她的房號。隨後，黑人借故到其房間，大牙礙於對方是老闆而無奈開門；黑人入房後「賴死唔走」，只穿浴袍的大牙欲開門時，竟被黑人從後熊抱。黑人當時問大牙：「怎麼樣？壯吧…妳又沒試過，試過了搞不好妳會喜歡！」他更拖妻子范瑋琪落水︰「妳范范姐就很不愛這種事啊！」疑暗示老婆性冷感。

 

大牙（右）當年隨黑人來港錄製節目及出席活動。（資料圖片）

 

范范發聲明力撐老公

 

　　由於大牙多番拒絕，加上門外有聲響，令黑人嚇窒肯離開，但要求先與大牙親嘴才走；他離去前更叫大牙擠卸粧油，即使被撞到也能以借卸粧油作藉口。大牙寫道︰「我突然完全明白，面對這種城府極深的性騷擾甚至性侵犯，為甚麼這麼多女生不敢說了。」

 

大牙站出來踢爆前老闆惡行，獲網民大讚十分勇敢。（FB圖片）

 

　　大牙爆料後，黑人極速發聲明，直指大牙文章內容不實。他強調支持#MeToo運動︰「但絕不容許發生藉此機會惡意抹黑、虛偽之惡意栽贓行為。」他強調當時來港均為團體行動，絕無大牙所指的私人獨處，女方的指控毫無根據，揚言追究法律責任。范范隨後也發出同樣聲明，以行動支持老公。不過，大牙亦火速回應︰「本人陳述均為事實，問心無愧，公道自在人心。」

 

現年46歲的黑人經常健身，保持爆肌身形，男人味十足。（IG截圖）

 

美眉直指真有其事

 

　　至於其他「黑澀會美眉」昨日亦意有所指，跟大牙友好的美眉詹子晴（丫頭）雖然表示自己非當事人不會回應，但卻爆出一句「很心疼大牙要面對這樣的事」，又讚大牙是團體中最堅強、勇敢的一個。至於另一位美眉貝童彤（彤彤）也透過經理人發聲︰「多年前就已經知道此事，身為大牙的好姐妹，真的非常心痛她要背着這個傷痛十幾年。希望多年後的當事人能夠正視自己的行為，從錯誤中反省改正。」有網民回帶當年的節目，黑人在節目中曾大談在家中看色情影片的舊事，更用台語說「鬆一下」，與大牙的指控脗合，似乎令事件更添可信性。

 

黑人經常分享與妻子范范及一對兒子的家庭樂照片，積極塑造顧家男及愛妻號形象。（資料圖片）

轉載自: 晴報

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