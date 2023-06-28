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28/06/2023

吞龔嘉欣「加料」餅乾 張振朗無唱主題曲︰怕人耳朵懷孕

#阮浩棕 #張振朗 #龔嘉欣 #靈戲逼人
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　　【晴報專訊】張振朗、龔嘉欣及阮浩棕等昨日宣傳新劇《靈戲逼人》，振朗玩遊戲慘成輸家，吞下嘉欣「加料」的wasabi餅乾，吃到面容扭曲，相當搞笑。

 

嘉欣與振朗曾合作多次，默契十足。

 

　　張振朗昨日在台上輸掉遊戲，要吞下龔嘉欣即場狂加wasabi的餅乾，只見振朗逞強一口吃下，但隨即面容扭曲，雙眼通紅，狀甚痛苦，要飲牛奶解辣。事後振朗自言向來吃得辣，沒想到這麼辛苦︰「最緊要大家開心，有啲『揦胃』，平時食壽司有嚿飯中和下感覺會好啲。」身旁的嘉欣大感內疚，振朗即安慰她，自言已經「翻生」無事，相當精靈，又表示二人先後在《堅離地愛堅離地》及《愛•回家》合作，早已相熟，因此玩遊戲無傷大雅。

 

振朗一口吞下加料餅乾，嚇到嘉欣挈大口。

 

　　提到振朗為《靈戲逼人》獻唱插曲，嘉欣透露本來想為振朗爭取唱主題曲，可惜最後失敗，振朗講笑說︰「我唔想太多人（耳朵）懷孕。」振朗在劇中飾演作曲家，要苦練彈琴，他形容劇情浪漫，不過嘉欣指劇集搞笑又悲慘。另外，問到拍哪場戲最辛苦？他們均指有場水缸內吊威也戲份，要旋轉幾個鐘，雖然辛苦，但效果十分浪漫；至於另一場咀戲更拍足六小時，他們笑言幸好並非在水中拍攝，否則「咀到皺皮」。

 

阮浩棕拍咀戲諗太多

 

　　同場的阮浩棕在劇中要唱粵劇，事前接受唱腔及造手等專業訓練；他指部分場口需要以全副大佬倌造型上陣，單是化粧都花上兩小時，而且戴上頗重的盔頭及吊眉，笑言「辛苦得來有啲反胃」。提到他與劉穎鏇有感情戲，更有親密咀嘴鏡頭，問他拍攝時可會尷尬？他說︰「拍《隱門》係第一次拍接吻戲，今次係第二次，第一次比較緊張，因為唔知係點，但拍完發現原來自己諗多咗，所以今次就完全唔尷尬。」

 

阮浩棕即場示範耍纓槍。

轉載自: 晴報

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