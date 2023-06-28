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28/06/2023

美股7月

#美股
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　　日前筆者有文，謂美股7月有難，中港股市7月有望翻身。基於簡單一點，話之你美股在現水平，日升1%，到7月已升多20%，夠高跌未。同樣中港股市在現水平，日跌1%，到7月，會跌多20%，跌夠未？

 

（istock）

　

美股位高勢危

 

　　事實上，美股在今周或已提早作出調整，原因？位高勢已危。

 

　　位高勢危不是光看指數，而是看各股的盈利前景。股市是金錢遊戲地，魚缸無水魚難養，這個魚缸水，來源有二：

 

　　1. 股民湧入來的水，這些是雨水，雲散雨收便無水，股民湧入之水可以是黑雨式傾盆如下，亦可以是毛毛雨。魚缸遇黑雨，必然缸內翻騰，好不熱鬧，魚缸碰上毛毛雨，便是缸不揚波，悶死。

 

　　2. 魚缸最好的水是公司盈利，公司年年盈利增，就如山泉可以泉湧千年，水不涸，遲早缸滿瀉。要年年換個大缸(股市市值升)，股民才可長賺。

 

　　今時美股是碰上黑雨入缸，不過山泉水似涸，是「德不配位」，後向唔凶都不吉。

 

　　圖一是瑞信估美科技股和標普500，由今時至2024年底的盈利預測。

 

 

　　2023年第二季度計，科技股有微盈利，在一加入標普500就被佗衰至負。但自2023年第三季度起至2024年第一季度，科技股盈利便急升。但自2024年第二季至同年第四季，科技股的盈利增長只持平。標普500(不包括科技股)的盈利就見Top Out見頂回順。

 

　　市場對這個盈利預期會怎反應？從圖二的標普500可見。近日標普500已跌穿之前急陡的上升通道，上升通道陡升，可視為黑雨入市，跌穿此黑雨加持的陡升上升通道，可視為黑雨雨勢收斂，改為毛毛雨。而之前入了市的大戶，再遠看半年、一年後標普，就不能不作出減持（圖三）。因為盈利增長，即山泉水是不可以支持陡升的增長，故跌穿上升通道支持。

 

 

 

　　近日美股的回調，不一定代表美股已玩完，而是6月季結，不少基金要調整其倉位，捨弱換強。

 

　　摩根士丹利的策略師Mike Wilson，他一直是淡友，他今時講他有三怕：

 

　　1. 怕市場流動性縮，美債務上限被抬升，結果就是有大量債要發，加上美聯儲局如真QT，則在未來6個月，銀行儲備會減少5000至8000億，對股市一定利淡。

 

　　2. 過去一年，政府的疫症補助，在下個月就會結束，對未來12個月的美國GDP有下調壓力。

 

　　3. 市場情緒指數MSI已臻高漲水平，有回下苗頭（圖四）。

 

 

　　股市變臉可以很快，再看2000年科網潮泡沫的變臉（圖五）。

 

 

　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)
　

 

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