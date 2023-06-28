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28/06/2023

你會放錢在保險公司嗎？

#退休 #理財 #存款 #銀行 #保險公司 #遺產
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  • 羅國森

    羅國森

    逾20年投資理財經驗，現職理財及退休策劃顧問，兼投資專欄作家，本來已可退休，但為了讓更多人有精彩的退休生活，現在仍然積極工作。

    我要退休

    隔周更新

　　自從去年底我出版了一本關於退休策劃的書，《理想・退優》之後，約我出席講座分享退休心得的朋友明顯多了，也讓我更多接觸正在策劃退休的朋友。連我的大學同學也柴娃娃說，要在我們另一位同學的新食肆開張時，在那搞一個退休講座。

　
　　但在我接觸的朋友當中，我發覺，大部分對於保險在退休策劃中所扮演的角色仍然不太瞭解，甚至有些誤解。我知道，絕大部分人都寧願存錢在銀行，而不想擺錢在保險公司，因為他們覺得，擺錢在保險公司會被鎖死，但放在銀行就會靈活一點。

　

（istock）

 

　　這個我是同意的，只不過，鎖死有時也有好處，即是太靈活也未必是好事，因為你隨時會因為抵受不住誘惑而花掉存在銀行的錢。但當然，儲備一筆足夠幾個月，甚至一年開支的錢在銀行也是重要的。又或者，有額外一筆錢放在銀行，以備不時之需也理所當然的，因為銀行就是靈活嘛！

 

　　不過，有個別人士或許會認為，存錢在銀行，是我收銀行利息，是賺銀行錢，而且是全保證的；相反，買保險公司的產品，一來回報不高，也不是全保證，很多時更會比建議書上的總回報少一截；二來一定是保險公司賺我錢，而我永遠賺不到保險公司的錢。

 

　　其實，我想指出的是，銀行和保險公司一樣，都是商業機構，都必須賺錢才能生存。別以為銀行在給你較高保證利息之餘，她會蝕錢給你。她當然計算過，必定可以用更高利息借錢給客戶，才會給你這個所謂高息呢！所以，銀行也是在賺你的錢，這跟保險公司是沒有分別的。

 

　　我還想指出一點，很多人都認為，存錢在銀行會安全過放錢在保險公司，但其實不一定！

 

　　從經營的角度，銀行的經營風險絕對高過保險公司。首先，銀行的本業是借貸，她是先借錢出去，然後等客人還錢，以賺取當中的息差。只要借十單，有一單賴債，其餘九單所賺的「息差」，隨時不夠冚第十單所蝕的！

 

　　相反，保險公司的經營模式是先收客人保費，等到有事才需要賠償，沒有事就賺了先收錢的「金錢時間值」（股神巴菲特特別喜歡投資保險股，甚至自己經營保險公司就是這個原因）。而且，計算賠償風險可能容易過計算賴債風險呢！總的來說，就是保險公司的經營，很多時還比銀行安全！近期美國接連有銀行出事，雖然不是因為有客戶賴帳，但也見到銀行經營的風險。

 

　　再者，從退休或者遺產傳承的角度，存太多錢在銀行，還有一個缺點，那就是，萬一你百年歸老，你存在銀行的所有現金和資產，包括存款、股票、基金或債券等等，都變成遺產，要先行凍結，等到辦妥遺產承辦才可以解凍。

 

　　時間方面，短則三幾個月，長則三幾年，視乎你有沒有遺囑、你遺產的複雜程度，以及有沒有人出來爭產等等；相反，如果你的錢是放在保險公司的保單內，一旦你離開這個世界，所有保單內的錢或保障額，都會變成受益人的身故賠償，完全沒有爭拗（沒有寫受益人者除外，因為也會變成遺產），最短可以在兩三個星期內就取得有關款項，無需經過遺產承辦的繁瑣程序。

 

　　這一點非常重要，尤其是當年還有遺產稅的時候，保險賠償就是用來支付遺產稅呢！我明白，香港現在取消了遺產稅，但內地正醞釀推出遺產稅，萬一日後內地徵收，香港是否可以不跟，實在值得深思。

 

　　好了，跟大家理順過一些理財觀念後，下次我會跟大家討論一下，保險的四大功能，如何協助我們策劃退休。

 

　　作者電郵：lkslo@yahoo.com


　

 

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