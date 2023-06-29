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29/06/2023

台灣#metoo｜台灣主持一哥黃子佼被爆性騷擾！兜風耳易闖禍？兩耳兜風真係一無是處？

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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　兩耳兜風的人可以幾瘋？

 

　　他們性格強、賭性烈、脾氣猛，因此容易闖禍。

 

　　少兜出小事、大兜出大事。

 

　　上周，台灣金牌司儀黃子佼的兜風耳在娛樂版大出風頭，也印證了這特徵的極端特性，就是桀驁不馴、飛揚跋扈、想做就做、想講就講，結果把禍闖。

 

圖片來源：孟耿如IG

 

　　6月18日，台灣網紅憶述17歲（10年前），在車中遭強吻和被迫拍裸照，並謂此人「剛生女、電台主持」。不足24小時，黃子佼對號入座，承認自己「病態變態」、「太丟臉了」、還抖出小S、大S、吳宗憲等13位著名藝人的「醜聞」，跟著傳出他因自殘而入院。

 

　　兩耳像雷達天線「鑊」的他，今次真係玩大咗！

 

　　普遍而言，兜風耳有以下性格缺陷：

 

一、任性放縱，容易沉溺

　　黃小佼自述他變態是因為成長經歷，10歲看見母親出軌，埋下童年創傷。讀中學時與男同學有親密互動，並偷看老師裙底，兼欣賞過父親收藏的AV片，承認「接觸很多變態的東西，就試圖去學習變態的內容」。後來他踏足娛樂圈、利用不同機會滿足自己。他自認「性慾最旺盛時候一天可以三次」，還說做「很瞎（蠢）的事」有很大快感。

 

二、個性瘋狂，容易自毀

　　兜風耳的人做錯事往往再踩多自己一腳，一於錯到底、錯得轟烈。黃子佼為網紅的指責道歉後，無啦啦拉了十多個人落水，聲稱：「我不管，就是要說出來，我管你們去死！」咆哮完，引爆以下炸彈：「比如我有一些事情被小S發現，小S也不開心，可是問題是她們吸毒嗑藥這件事，我也一直過不去。」

 

　　不過兩耳兜風並非一無是處，也有優點，就是性格外向、廣結人緣；好奇嗜新、有生活情趣；直率敢言、幽默風趣，所以容易桃花旺、事業佳。黃子佼個子不高（1米64）、樣子不帥，在充滿俊男的娛樂舞台，竟然別樹一幟，憑其野心、口才，竄紅台灣主持界，有傳他的圈中女友名單可以填滿一張A4紙。

 

　　耳兜風、貌騎呢的黃子佼，一夜之間，由主持界「一哥」變成娛樂界「渣男」，據說所有主持和代言工作都取消了，還會面對巨額毀約和誹謗官司。

 

　　兜風耳方便收風，但也要注意收口和修身呀。

 

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