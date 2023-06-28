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28/06/2023

米線控召集！編輯精選6大米線小店！滑嘟嘟豆花米線 / 足料砂鍋雲吞雞 / 地區名物酸麻湯底 / 長龍逐碗煮蒙古湯米線

#美食 #九頭鳥 #雲川 #港島 #麗江 #荃灣 #老闆娘雲南米線 #米線 #醉藥雞 #華香園 #屯門 #天水圍
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Text: Kennis Wong

　　酷愛米線的你你你，一定有留意facebook「香港米線關注組」的動態，專頁每日都活躍地更新，不同網民都紛紛交流飲食心得，很多Youtuber亦會走勻全港拍片，來一個米線比拼，可見香港人有多喜歡吃米線！不過港、九、新界這麼多間米線店，究竟哪一間湯底濃郁、哪些CP值最高，又有哪些專賣特色配料？今次編輯嚴選了6間米線店，大家不妨跟著覓食！

 

最正米線推介 ︳ 1. 華香園：夏天開胃！滑嘟嘟懷舊豆花米線

 

　　大家一想起米線，應該都會先想湯底！不過原來不一定湯米線才好吃，一直被視為甜品的豆花與米線都是完美配搭！位於屯門的街坊小店「華香園」就將豆花配放在米線上，豆花順滑之餘，味道適中，不甜也不鹹，配搭同樣幼滑的米線，入口滑嘟嘟，夏天吃最開胃；加上自選配料，味道、口感一樣咁豐富！除了豆花米線外，華香園還有炒米，大家不妨試一試，不用只吃湯米線咁單調！

 

 
 
 
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（圖片來源：IG@dus_channel）

 

華香園

地址：屯門青河坊2號麗寶商場地下41號舖

營業時間：上午11時至晚上9時（星期二休息）

電話：3488 6282

 

下一頁：譚仔粉絲要試！餐牌似足譚仔 勁多小食選擇！

 

 

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