復常後未見快樂 「家庭開心指數」創3年低

【晴報專訊】疫後社會逐漸復常，惟市民不一定快樂。有機構公布本港「家庭開心指數」，今年得分只有6.57分（10分為滿分），創3年新低；17%受訪者認為自己家庭不快樂，較去年的9.8%升近一倍，數字反映市民的快樂感比疫情期間更差。研究顧問指，復常後家庭需時調節轉變期，例如家長要處理子女復課的生活和情緒、也有人面臨搵工壓力等，籲市民正視心理健康。

社會復常，惟有調查指市民的快樂感比疫情期間差。

和富社會企業「香港開心D」委託東華學院護理學院，於4月3至17日收集了1,356份網上問卷。香港開心D顧問及東華學院護理學院副院長（研究）林清指，今年的家庭快樂指數為6.57分，低於去年的6.98分及前年的7.26分；17%受訪者認為自己家庭不快樂，較去年升近一倍。而今年第二季個人開心指數為6.28，亦較去年同期的6.59分低。

愈年輕愈覺家庭精神不健康

另外，今年的家庭精神健康分數為6.52分，亦較去年跌0.42分。55.2%受訪者認為家庭精神狀態在健康水平（7至10分），比例較去年的65%下降9.8%；而年紀愈輕，愈覺得其家庭精神不健康。有9.5%年齡介乎19至34歲受訪者認為家庭精神不健康；反而55歲以上群組中僅4.7%人認為家庭精神不健康。林稱，家庭收入與家庭精神健康沒有必然關係；而家庭精神健康分數愈高，家庭快樂指數亦會愈高。

石丹理鼓勵公眾找專業人士傾訴壓力

香港開心D顧問、理大協理副校長（本科生課程）石丹理解釋，因存在疫情後遺症，家庭亦要適應社會復常，例如學校復課，父母關心子女學業又要兼顧上班；部分人亦有求職壓力，料負面情緒在未來1年半逐漸浮現。

不少人累積負面情緒而不自知，石鼓勵公眾主動與他人分享經歷，亦可找專業人士如社工等傾訴壓力。他提醒社會復常後，家庭需時調節轉變期，籲大眾正視心理健康。