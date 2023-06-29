29/06/2023
在家神還原快餐店「黑椒蘑菇飯」！香噴噴超惹味！加一小法寶可令味道再提鮮？
John Rocha 鹹蝦燦
John Rocha 鹹蝦燦
飲食文化人 | 食譜書作者 | 說故事的廚師
中葡混血兒，自幼受中西文化薰陶，加上從小喜歡烹飪，不知不覺從嫲嫲和媽媽身上學會了很多正在失傳的澳葡家庭料理。以往從事市場策劃和品牌管理工作，2018年開拓廚藝事業，現為煤氣烹飪中心的客席導師，為多個大型機構作烹飪示範、拍攝視頻，致力推動飲食與煮食文化；同時亦為傳媒撰文和拍攝煮食專欄，並撰寫多本食譜著作，包括《鹹蝦燦之味》、《Woll微壓潮煮》、《鹹蝦燦味道日誌》和《我想你‧煮》等。
Facebook： John Rocha鹹蝦燦
Youtube： John Rocha Cooking
Instagram：johnrochacooking
網站
鹹蝦燦假日煮場
隔周四刊出
我每逢去某間快餐店，其中一個必點的菜式便是「黑椒蘑菇飯」，相信大家也必定有吃過！其實這個蘑菇飯是個十分簡單易做的料理，自己動手都可以「神還原」！
食譜作家、料理導師
John Rocha鹹蝦燦
不說不知，原來這款蘑菇飯是香港特有的菜式，在別國的快餐店不會找到。這也可以説是港式西餐、或人們常說的豉油西餐吧！煮得熱燙燙的蘑菇汁，淋在剛剛煮好的白飯上，如果可以配合日本珍珠米就更佳。在忙碌過後，靜靜的給自己一個me time，慢慢享受這個簡單而美味的一頓飯。的確，人生追求的可以這樣的簡簡單單。
etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加