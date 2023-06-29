在家神還原快餐店「黑椒蘑菇飯」！香噴噴超惹味！加一小法寶可令味道再提鮮？

我每逢去某間快餐店，其中一個必點的菜式便是「黑椒蘑菇飯」，相信大家也必定有吃過！其實這個蘑菇飯是個十分簡單易做的料理，自己動手都可以「神還原」！

食譜作家、料理導師

John Rocha鹹蝦燦

不說不知，原來這款蘑菇飯是香港特有的菜式，在別國的快餐店不會找到。這也可以説是港式西餐、或人們常說的豉油西餐吧！煮得熱燙燙的蘑菇汁，淋在剛剛煮好的白飯上，如果可以配合日本珍珠米就更佳。在忙碌過後，靜靜的給自己一個me time，慢慢享受這個簡單而美味的一頓飯。的確，人生追求的可以這樣的簡簡單單。

下頁睇詳細食譜！