第三季度經濟復甦動能將加快

內地早前公布5月份各項經濟數據，普遍呈現挑戰。在5月底，M2同比增長11.6%，增長速度比上月底低0.8個百分點。M1同比增長4.7%，增長速度比上月底低0.6個百分點。M2同比增長速度放慢，反映目前內地信貸派生能力有所减弱（派生存款指銀行由發放貸款而創造出的存款。是原始存款的對稱，是原始存款的派生和擴大）。



（CNS）



M2至M1增長速度差距仍然較大，反映寬貨幣到寬信用傳導並不完全暢通，觀察內地信貸情况，5月份人民幣貸款同比少增加5418億元，其中企業/事業單位貸款同比少增加6742億元。故此，企業信貸需求不足是導致5月份整體信貸數據較弱的主要原因。此外，5月份新增社會融資並不及預期，同期少增加達1.31萬億元，表明融資需求有所回落。



縱觀形勢，內地有效需求仍待全面發揮，形成對內地經濟的挑戰，特別是內地實體經濟信貸需求較弱，加上外需轉弱風險增大，內地經濟的復甦趨勢仍需進一步強化。在這背景下，人行早前下調貸款市場報價利率（LPR），一年期與五年期LPR均下調10個基點。不能否認，寬鬆的貨幣政策仍需要積極的財政政策全面配合，以達至擴大有效內需、提振實體經濟活躍度。早前，財政部等相關部委延續和優化了新能源汽車車輛購置稅减免政策，後續財政政策和產業政策有望進一步加大逆周期調節力度，協調疏通貨幣政策的傳導機制。



此外，房地產市場亦屬市場焦點，為內需復甦提供支撐。政策性减息釋放了清晰的穩增長信號，伴隨企業和居民貸款利率下調，其後實體經濟融資需求將上升，而銀行信貸投放節奏也亦將加快。其中，6月份MLF後續總量的增加幅度擴大，能夠提前為銀行體系補充中長期流動性，強化信貸投放能力，為第三季度的信貸投放增速做好準備。估計6月份新增信貸規模有機會與去年政策發力期的高水平相近，從而結束4月和5月新增信貸放慢的趨勢。這意味著伴隨政策性減息落實，寬信用進程將再度加速，加強第三季度經濟復甦的動能。

