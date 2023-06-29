食海鮮推介2023 | 精選西貢、流浮山、屯門三聖心水海鮮！尖沙咀名廚星馬胡椒蟹、老字號新作阿拉斯加蟹兩食、南丫島Resort Feel抵食海鮮餐

每到夏天，便感覺到海洋的氣息，鮮香味美，是令人無法抗拒的海鮮香氣！香港人愛海鮮，香港的海鮮勝地也遍布港九新界和離島。鍾愛懷舊傳統，有以下於西貢、流浮山和屯門三聖村精選評價最高海鮮酒家；若吃厭椒鹽、豉椒、油鹽水，追求新意新口味，也不乏新派海鮮餐廳，採用最新鮮最生猛的海產，使出大廚創意炮製出帶有星馬風味、一蟹二食，又或地方菜元素，真正為海鮮注入新鮮感！假期 is coming，快約齊大班朋友，揀一家心水海鮮餐廳，大擦一頓！

食海鮮精選推介 | 1.尖沙咀靚裝！超多花款煮法！新加坡名廚炮製黑胡椒焗蟹、白玉奶皇龍蝦— 八一漁八

「八一漁八」開在尖沙咀海港城內，位置方便，裝修也有氣派。餐廳開宗明義主打海鮮，店門旁設有魚缸，客人先挑海鮮，再選烹調手法。海鮮選擇多，好像龍蝦就有南澳、西澳、波士頓、本地龍蝦和錦繡花龍。至於魚類，款式更豐富，單是斑類也有七、八款，另外有巴丁、筍殼和花錦鱔外，提早5日預訂，更可品嘗到馬來西亞魚王忘不了。



八一漁八位於海港城內，位置方便，裝潢亦大方有氣派。



海鮮酒家必定設有的魚缸就在門口位置，是日海鮮是否生猛，一睇就知。

餐廳總廚張偉忠師傅來自新加坡，他最為人津津樂道便是曾經於新加坡老字號長堤海鮮樓改良了辣椒蟹，令菜式成為國家名物。而且他曾奪得世界金廚烹飪大賽金獎，以及香港明火廚神國際挑戰賽五星金獎等，有名氣有實力！在八一漁八，他將粵菜求鮮的紮實烹調技巧，融入帶有創新和自我風格的星馬元素，成為自成一格的菜式。若嫌清蒸、鹽焗太普通了，在八一漁八，單單是蟹類，便有十多款炮製手法，例如普寧豆醬花腩炆、砂朥越白胡椒焗和瓦罉薑葱蘿蔔糕焗等等。推介金絲麥香龍蝦和醬皇蒸東星斑，鮮美非凡！



白玉奶皇龍蝦（$58／両起）令漁港風情更高貴。

（圖片來源：八一漁八）





黑胡椒焗蟹（肉蟹$598／隻）有星馬風味。

（圖片來源：八一漁八）





薑蓉雪裏紅蒸海斑（時價）為傳統蒸魚加點新意。

（圖片來源：八一漁八）

八一漁八

地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城港威商場4樓4101號舖

電話：3618 8168

營業時間：星期一至六 11:30am-3pm、5:30pm-11pm；星期日及公眾假期 11am-3pm、5:30pm-11pm

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