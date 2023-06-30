慶回歸優惠多 1500食肆明推71折 開心購物節$15億禮遇

【晴報專訊】七一回歸，遇上消費券派發在即，餐飲零售優惠「全面動起來」。6,000間零售商舖今起推「香港開心購物節」，派發逾15億元禮遇，包括逾130萬份免費禮品，包括送咖啡、漫遊通行證等，還有超市限時快閃掃貨，1分鐘任攞商品；而全港1,500間食肆明亦推優惠慶回歸，指定菜式或套餐可享71折。

財政司司長陳茂波指，旅客恢復至疫前5成多，零售及餐飲表現回復近9成。惟零售管理協會稱，旅客恢復速度未如預期，消費力亦減10至20%，望藉今次購物節振興經濟。

一連兩月舉辦的開心購物節，有6,000商戶參與。

為賀本港回歸26周年，八大餐飲及旅遊業組織、近1,500間食肆明推出限定菜式或套餐71折優惠，包括陶源酒家6頭鮑魚宴、彩福酒家龍蝦餐、牛角Buffet指定套餐等。立法會議員張宇人指，因應康文署七一免費開放設施，天星小輪及電車也免費搭，餐飲業也出一分力，當日各店最少有1道菜或1個套餐71折，另不排除月中派第二期消費券或十一國慶時再推優惠。香港餐業管理協會主席梁振華更形容，參與的食肆「已豁出去、不賺錢」，活動不涉政府補貼。

香港零售管理協會則與150個品牌、共6,000間零售商舖大搞「香港開心購物節」，送出15億元禮遇，今起大派逾130萬份免費禮品，包括100萬張CSL Mobile 5G亞太區漫遊通行證，可在台灣、日本等地免費上網1日；10萬杯星巴克咖啡，10多款經典口味任揀，每杯約40元；1,400張百佳50元現金券等。

旅客恢復不如預期 零售業盼刺激消費

購物節更有6大體驗式禮遇。最矚目是「百佳超市1分鐘掃貨」，客戶消費滿100元並上載單據至指定平台，列出「最喜歡百佳原因」，寫得最好的3人，可在8月首周在港島區分店「推車仔」在1分鐘內狂掃貨；崇光百貨銅鑼灣店亦推「買嘢估單價」，會員在超市消費滿200元可參加，購物金額最高及次數最多的2人，可在8月13日於店內限時10分鐘掃貨，距指定金額4,888元最接近者，即賞2萬元購物禮券，第2名亦可獲5,000元禮券，並可取走所選貨品。

百佳將推超市1分鐘掃貨活動

陳茂波昨指4至5月訪港旅客已回升至290萬人次，達疫前5成多，零售及餐飲表現亦回復至疫前9成，料下半年運載力恢復及多項盛事加持下，旅客再增長。但零售管理協會主席謝邱安儀稱，旅客恢復速度未如預期快，五一黃金周生意僅疫前一半，有會員指內地客消費較過去減10至20%，且非專程來港購物，僅來看演唱會等時順道消費，冀購物節刺激港人消費。