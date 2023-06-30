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30/06/2023

拍劇空檔結伴逛超市被捕獲 馮盈盈高鈞賢戲假情真？

#馮盈盈 #逆天奇案2 #高鈞賢
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　　【晴報專訊】馮盈盈去年情緒出現問題，拒絕北上拍劇並請假休息，現已回復最佳狀態，近日與回巢拍劇的高鈞賢（Matthew）合作新劇《逆天奇案2》，兩人首次合作，並在劇中飾演情侶。近日，有內地網民於深圳野生捕獲盈盈和Matthew，撇低劇組孖住逛超市，相中二人旁若無人，甜笑對望。盈盈喜迎新工作同時，莫非亦準備好展開一段新戀情？

 

盈盈與Matthew一起學滑浪。 （IG圖片）

 

　　正在拍攝《逆天奇案2》的馮盈盈和高鈞賢，日前在深圳某大型超級市場被捕獲，從內地網民拍得的相片所見，盈盈身穿白色外套襯黑色褲，手推放滿麵包、蛋糕及飲品的購物車；Matthew則短褲、踢拖，同樣一身休閒裝束打扮，附近未見有攝製隊。期間Matthew講話，氹得盈盈掩嘴甜笑，之後一起離開超市。有網民留言大讚二人合襯，更認定是情侶關係。

 

Matthew與盈盈開心逛超市，不停開懷大笑。（網上截圖）

 

　　翻查Matthew的社交平台，他在上月「520」當天，上載與盈盈出席《逆天2》活動的合照，更默契地派心心，Matthew又留言「開工有靚女陪伴」。Matthew早前亦分享了結伴學滑水的相片，素顏的盈盈露出纖腰十分搶鏡。二人密切的互動，難怪被傳撻着，Matthew昨日回覆本報時表示︰「嗰日我哋喺近深圳嗰邊拍劇，我架車可以揸返內地，咁我就帶佢去深圳食地道嘢，順便買啲嘢食返去畀劇組同事，我哋唔係拍拖，純粹係劇中情侶，當然盈盈係好女仔。（兩個約埋去滑水？）因為我哋有啲場口要衝浪，所以約埋一齊去學滑浪。」

 

Matthew主動幫忙搬食品，盡顯風度。(網上圖片)

 

為新劇相約學滑浪

 

　　盈盈跟Matthew同一口徑，她昨日回覆本報時稱︰「我同Matthew唔係拍拖，當日係同埋我女助手一行三人去超市，買零食返去慰勞劇組同事；我同Matthew因為拍劇先啱啱識，見到佢開工嘅時候，不單對我，對台前幕後所有工作人員都好nice，但係呢段時間我只想專心工作，專注自己事業，所以我暫時無任何談戀愛嘅想法。」

轉載自: 晴報

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