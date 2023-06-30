今日為6月30日，寫個半年結，有乜好結？寫市、寫經濟，老套了，寫可能打核戰？不是講笑的。

有位前五角大樓官員，今成為American Enterprise Institute的常駐學者，該Institute是華盛頓智囊之一。他近日為文建議美政府向烏克蘭提供戰略性核武(tactical nuclear weapon)，這可以是貧鈾彈，英國也明言會向烏克蘭提供貧鈾彈。貧鈾彈的爆炸力不及原子單或核彈，但核輻射的禍害則是一樣。

為甚麼英美都提出要向烏克蘭提供貧鈾彈？簡單，烏克蘭打唔贏，拖下去，美國難頂，歐英難捱。

美英歐向烏克蘭軍援（圖一），援了年多，美英歐的彈藥倉底已被挖盡。美國要向南韓買入造炸彈的炸藥，不可思議吧！

歐美曾一度寄望訓練烏克蘭軍人去操作歐美送援的武器，訓練數月之後，便有了所謂的5月烏克蘭大反攻，結果？攻而無果（圖二）。在5月時，俄羅斯便爆料了烏軍的5月反攻路線，連行軍部署都被敵方知悉，烏克蘭攻甚麼呢？

到6月，烏克蘭又部署七路出擊，圖急攻佔亞速海，從俄軍中間插入，以圖分割俄軍南北兩部，再圖分割而攻，但，出兵路綫又被俄軍早早公布了，烏克蘭軍事保密不足，戰場上就難寸進（圖三）。

在數月前，曾有統計，有些日子烏克蘭射6000發炮彈，俄羅斯就還以6萬發炮彈，1:10，點打？為何俄羅斯炮彈充足？無他，自蘇聯解體後，俄羅斯因有打阿富汗，協助敘利亞防守，其兵工廠是一直開工的，所以炮彈無憂。只要戰事膠著，俄方戰場前方日發炮彈一千，後方日供炮彈二千時，拖下去，俄羅斯的軍火庫便日見豐厚，又可以來個日發6萬發。

烏克蘭也曾是蘇聯聯邦內的軍工廠重要生產者，但這些軍工廠，都是在烏克蘭東部，現已落入俄羅斯手。就算現今真可生產炮彈，也只是俄羅斯的炮彈。

假如俄烏戰事一直膠著，到明年美國大選，拜登又話要再選，何以告江東父老？

戰場上打不來，便使陰招，先炸了北溪管道，再炸了Nova Kakhorka大壩。雖然歐美指摘，兩者均是俄羅斯所為，但這兩起事件中，俄羅斯都是受害方，要用苦肉計，也不是在戰場上日有進展的俄羅斯所欲為。

管道和大壩之外，另個地雷是Zaporizhzhia核電站(ZNPP)，這個核電站目前由俄羅斯轄管，但四周地區則由烏克蘭掌控。

如ZNPP有受破壞，核心有熔解，就會有核輻射。按目前風向，這些輻射將會吹向波蘭、匈牙利等北約國，這可以視為核侵略。又據北約第五條協議，一個北約國受侵略，就是對整個北約集團的侵略，戰事必啟。

ZNPP核電站如受損，歐美、烏克蘭定指是俄羅斯所為，北約可能不用等俄羅斯解釋，已會動武。北約軍隊入烏克蘭，俄烏戰事形勢將轉，會轉成點，不知。

俄羅斯一直表明，不會先使用核武，但美歐並無此明示，因為歐美一明示不會先使用核武，就不可以向烏克蘭交付貧鈾彈這個終極武器。美國是由所謂的意見人士倡議可交付烏克蘭貧鈾彈，英國則是由政府提出可交付烏克蘭貧鈾彈。如英美政府一向烏克蘭交付貧鈾彈，則俄歐核戰機會便大增。

下半年或有核威脅

半年結講股講經濟講息，悶唔悶啲。但可有想過，在下半年或明年，這個核威脅？

貧鈾彈，是軍事，是政治，如不明這個，不留意這個，一旦局勢向不利發展，就不是息、市盈率的事了。

讀者如欲了解這個月來的俄烏戰事，可以看以下三個視頻以了解，作為「戰時」投資者，不了解「戰況」，怎好？

（請【按此】觀看「俄烏沙盤6月2日」）

（請【按此】觀看「俄烏沙盤6月16日」）

（請【按此】觀看「俄烏沙盤6月19日」）

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)





