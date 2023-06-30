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30/06/2023

經濟增長動力強勁，與商業周期處於下行期

#中國經濟 #民企
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  • 雷鼎鳴

    雷鼎鳴

    香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授

    雷鳴天下

    本欄逢周五更新

　　近日內地經濟數據好淡爭持。好消息方面，包括有基礎及應用科學的多種彎道超車，基建、教育、軍事等亦有長足進展，我以前已有論述，不贅。觀察一個經濟體，不但要看積極發達的部分，也絕不能把負面問題置諸腦後，否則容易變生肘腋，不可不防。一些負面的消息包括16至24歲城鎮人口5月份失業率高達20.8%，耐用消費品2023年1至5月的零售值比2019年同期下降了24.4%，手機出貨量去年比2019年跌了30.2%，但今年乘用汽車銷售卻比2019年同期增加7.2%。此外，房地產依然低迷，民營企業仍有焦慮，地方政府欠債頗多，據清華大學「中國經濟思想與實踐研究院」的估計，可能高達100萬億元人民幣，地方政府的財政盈餘，連償還利息也未必夠。

 

　　我們若細看中國經濟成績亮麗與未如理想的部分，不難發現，前者較為集中在涉及百年大計的長遠經濟布局上，後者則與典型的中短線商業周期有關。中國決策人擅圍棋博弈深謀遠慮的布局思維，認同清末民初經史學家陳澹言的警句「不謀萬世者，不足謀一時」。不過，經濟學家凱恩斯也說過「在長遠的將來，我們都已死掉」。我的本業是研究經濟的長期增長動力，對這方面會有偏愛，但也同意中短線的商業周期問題要面對。我認為分析及化解中國經濟問題要先確立以下的幾個認知。

 

（資料圖片）

　

三大下行壓力，困擾商業周期

 

　　第一，宏觀經濟研究有兩部分，一是長遠的經濟增長，二是商業周期所帶來的中短線波動。前者較後者重要，若不保障長期平均經濟增長率不受打擊，經濟可慢慢衰敗下去難以翻身。至於商業周期，主要由隨機震盪（random shocks）所引發，但政府的某些政策或所謂「逆周期」政策往往會加劇震盪，造成更大的不穩。

 

　　中國現時長期增長的態勢仍處騰飛階段，但商業周期部分卻被三大下行壓力困擾。第一個困擾是過去幾年遇上疫情，現雖過去，但其影響還在縈繞。舉個例，疫情期間航空業大受打擊，很多機師與服務員都轉業，航空公司未到明年都很難再培訓到人手回復疫前的服務水平。另一例子，疫情期間內地到處有大量年輕人穿上防護服替人檢疫，今天這行業已突然式微，他們要另找工作轉業，哪會這麼容易？第二個困擾是地緣政治。中美交惡顯然是兩敗俱傷，雖然美國受損更大，但中國也不可能毫髮無損，而且此等爭鬥也不會是3、5年內便可完結。第三種困擾是政策性的。過去幾年，中國進行過一系列社會改造工程，例如打擊了一些年輕人追逐頂流偶像的活動；又在防止樓市炒賣，弄出一系列政策冷卻樓市；為了減低學童所面對的競爭壓力，當局對補習班大力限制；以阿里巴巴為代表的社會中一些民營巨企也受到一些新政策束縛。這些政策不能說背後沒有道理，官方的態度是縱然GDP總會受到影響，為了長治久安，也會推行。如此一來，政策震盪加上疫情及地緣政治兩種威力巨大的震盪，中國仍勉可站穩，已是十分不簡單。

 

創造優越投資環境，提升內需

 

　　第二個認知是要把內需中的投資與消費區分開來。每當商業周期處於下行階段時，中國總會有不少人大聲疾呼要刺激消費，以圖提升內需。消費增加了，內需確會上升，但這有個缺點，生產了的產品，被消費了便沒有了，但若部分消費變成儲蓄，可積累更多的資金，用作投資，投資只要符合成本效益，會推高經濟增長率，厚殖國力，為將來的消費提供更堅實的基礎。中國把大額的GDP儲蓄起來，用作對未來的投資，投資額佔GDP高達43%，中國的經濟增長率，70%是靠高儲蓄高投資所推動。沒有過去幾十年的省吃儉用，中國不可能有今天的生產成績，所以我一向主張，提升內需的方法不宜偏重消費，而在於創造優越的投資環境。

 

　　第三個認知是要弄清為何欠債。美國聯邦政府欠債高達31.5萬億美元，這些債所帶來的資金大部分早已被消費掉，沒有了。中國的債不同，企業債甚至是地方政府的債，資金很多用作投資，不是消費。企業靠借債取得的資金，若是用在有不錯成本效益的項目之上，對經濟只會有好處，債借得愈多愈好。若是有企業欠債太多而倒閉，問題不在借債，而在投資項目選錯了，造成虧蝕。至於地方政府欠債這麼多，根源是中央把地方的收入抽走的比例太高，使地方財政難以為繼，亦使地方政府發展新的項目十分猶豫，此制度應檢視一下。

 

民企帶來巨大活力，應予表揚

 

　　第四個認知是年輕人失業率往往遠高於總體失業率，不用大驚小怪。在1998年間，香港年輕人失業率一度高達30%，震驚了我在任內的就業專責小組。年輕人有些剛畢業，都在找工作，有些幹了幾天不滿意，要轉工，在內地，大學畢業人數火速上升，社會消化需時，但我相信總會有辦法的。

 

　　在長遠增長態勢仍在，但商業周期處於下行期，應有何對策？我認為不用太宣傳或刺激消費，而應鼓勵而不是打擊投資。民營企業可帶來巨大活力，要大力表揚成功的民企。宏觀政策也不一定要推出防冷的貨幣政策或財政政策，但不要仍抱著防熱的心態，防熱的政策應推倒。中央從地方政府所抽之稅應減低，中央與地方政府都應將審慎理財這原則銘刻於心。經濟大力開放，RCEP要加快落實，以抵銷美國「去全球化」逆流所帶來對世界經濟的破壞。

轉載自: 晴報

 

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