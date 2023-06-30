自從國家引入港版國安法和完善選舉制度，反對派銷聲匿跡，是一件好事。

今日主調是撥亂返正之後，要正本清源。於是公務員要上國情班，學生要讀國民教育、要返內地交流，電子媒體要協助推廣國安法⋯⋯一切一切都是為了正本清源。

這是十分正常的！年青人除了鴉片戰爭，也只是聽過外，從來不知英國人為何而來？最荒謬的是教科書也好，參考書也好，講到好像是滿清政府腐敗無能，才招致失敗，完全將英國帝國主義的野蠻侵略和巧取豪奪，視若無睹。

即使是親中出版社，也只是從西方侵略者觀點看近代歷史，而沒有從被侵略者觀點看香港的前世今生。若不是發生4年前的社會動盪來，才不知道問題那麼嚴重，所以更需要正本清源。

是否今日香港一切問題便解決了？解決了港版顏色革命，提醒港人要注意國家安全外，香港仍有許多深層次問題還沒有解決呢？

用差不多300億興建過渡性房屋、搞Hello香港、搞學生一日內地團⋯⋯⋯都是雷聲大雨點小。



（資料圖片）

特首做了一年，說這一年工作量很大，他和團隊全力「追回」香港因「修例風波」和疫情而失去的時間。講到好認真，好有heart，但好想問一個核心問題：我們究竟失去了甚麼？我們應該做些甚麼？

李家超認為，整體來說一年工作符合預期。真不敢恭維！

過去幾個月有1000萬人次旅客來港，是政府功勞嗎？輸入人才計劃，又是政府功勞嗎？疫情3年，單程證停了、輸入人才計劃也停了，所以多人申請是正常，只不過以前處理申請慢吞吞，今日快了一點吧了。

他竟然說居民收入中位數也有所提高，言下之意是甚麼？政府做得好？請問提高了多少？拜託你去看看市面，最低工資$40，僅僅夠吃一個早餐，中午飯盒，平均5、60元⋯⋯低下階層生活如何過？

土地房屋供應仍是望不到前景，說在首份施政報告中列出目標，特區政府也會朝向這些目標努力，已經過了一年了！

李家超說香港市民是理性的。在與社區人士接觸時，市民理解許多事情無法立即解決，也理解特區政府有意願解決這些難題。這句話是自己和團隊貼金，你見過甚麼人？見過多少人？

不過，李家超上場之後，卻出現一點小問題。就是如果對政府有點不滿，當批評的時候，會給人一個怎樣的看法？尤其是本來就是建制派的支持者。

認識一個建制派健筆，黑暴時頂住腥風血雨，到了今天也會寫一些文章批評政府，卻給人好言相勸，是否可以寫得溫和一點、又說給政府多些時間和空間。

過去一年，特區政府造成怎樣，市民是其是，非其非，這是應有之義。批評特首做得不好，就一定是別有用心？

究竟政府仲鬧唔鬧得？特首仲鬧唔鬧得？

