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30/06/2023

【名嘴齊齊Talk】睇住賞返嚟啦！

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嘉賓：

凱基亞洲投資策略部主管　溫傑 　　　

資深財經分析師　熊麗萍 　　　

國農證券董事總經理　林家亨 　　　

iFAST Global Markets 副總裁　溫鋼城

 

　　今年以來港股表現跑輸其他亞洲市場，半年結仍於萬九點關口徘徊，下半年有無機會造好？仲有邊個板塊可以吼實？在大市動盪的情況下，幾位股評人又有咩金句可以鼓勵大家？Hot Talk1點鐘特備節目《名嘴齊齊Talk》，請來著名股評人林家亨、熊麗萍、溫鋼城同溫傑，在Conrad港麗酒店的Nicholini's一邊嘆下午茶，一邊談政論經。探討完下半年港股展望及目標區間，今集當然唔少得要向觀眾大派心水股「冧巴」，齊齊在股海急流中賺多啲！6月30號下午一點鐘，名嘴齊齊Talk，你豈能錯過！

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/AaP29TGvxrk

 

►把時間軸拉到00:36開始 — 節目開始

 

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【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

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更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

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