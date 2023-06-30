諸葛亮都識marketing！3招建立個人品牌︰對劉備大玩飢餓營銷策略，成功做丞相

《三國演義》中，諸葛亮一出場便已成名，以致劉備要三顧草廬禮賢下士，但他成名前的事跡卻鮮少被人提起。事實上，諸葛亮花費了多年經營個人品牌，才能獲得蜀國垂青。

首先，他娶了來頭不小的黃月英，她的父親黄承彥是漢室劉表的襟兄弟，而黃月英母親和姨母這兩姊妹的兄弟就是荊州擔任軍事重要職務的蔡瑁，在軍中的重重關係令諸葛亮能夠迅速了解時局發展，掌握內幕情報和訊息，使他身在隆中也能早作準備。當劉備來「 面試 」時便能拿出驚人的「 portfolio 」應對，發展出流傳後世的《 隆中對 》，可見前期資料搜集是非常重要的。

第二，他懂得廣結朋友，徐庶、崔州平、石廣元和孟公威都是當代才子，他們常常聚會作 brainstorming，使諸葛亮未出茅廬便已推論出天下三分的時局。劉備三顧草廬前碰到崔州平，發現崔州平是個不可多得的人才，故想納入陣營為自己效勞。當時崔州平卻婉拒了邀請，更謂只有得諸葛才能得天下。這種強而有力的保證，無疑加強了劉備誓要奪得諸葛亮的決心，證明人脈建立和互相吹捧炒作知名度的重要性。

第三，要懂得飢餓營銷，求人和被人求是兩碼子的事。諸葛亮年少時已有成為 CEO 的志向，自薦或應徵也未必能登上丞相寶座，反而下功夫塑造形像，對劉備愛理不理，期間更令他下定決心非請諸葛亮相助不可，這招 hunger marketing 的妙絕運用，孔明比蘋果的喬布斯早了一千八百年。

諸葛亮做的事情，今天也可以借用於職場和產品推廣 上。人也是產品的一種，要成功令產品竄紅和熱銷，前期的資料搜集和市場調研非常重要，聰明如諸葛亮也要花上前半生的光陰，準備好 proposal 作隆中對。至於品牌的建立需要名人作背書，今天若果你的產品獲得 KOL 力推，肯 定容易令人信賴。而讓名人作背書前，產品也要做一些「預熱」，達到一定的知名度。最後，推出限時限量搶購，務求粉絲們誓要奪得產品的雄心不滅。

能做到上述三點，在職人士便能找得「 荀工 」，貨品也定能熱賣。太陽底下無新事，千八年前孔明已親身示範，今天只不過是由線下搬到線上操作而已。