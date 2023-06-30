政府「戰狼」回應惹出禍？

自從新一屆特區政府上場以來，先不論政績，單從政府官員嘅態度，就可以睇得出行政有幾咁主導，面對一啲對政府嘅不實批評，官員回應硬過石頭，絕對不留情面，稱得上係「戰狼式」回應。

剛剛就發生另一單同類事件。

沙中線紅磡站於2018年被揭發剪斷鋼筋醜聞。 （資料圖片）

話說港鐵沙中線紅磡站於2018年5月被揭發剪斷鋼筋醜聞，總承建商禮頓被控違反《建築物條例》，嚴重偏離獲批准圖則，搞到成鍋粥但最後今個星期二只係被法院判罰款4萬元。法庭作出裁決之後，政府粒聲未出，到第二日一直有跟進沙中線工程問題嘅中科監察主席潘焯鴻，以及一向關注事件嘅立法會議員田北辰，喺電台節目中評論事件時，分別引述傳言指政府不希望港鐵披捲入檢控，仲話政府好可能已停止跟進事件。

兩人回應一出，政府大內宣機器立即運作，即日發出措辭強硬聲明，駁斥有關沙中線工程質量事件調查工作言論失實，並不點名批評二人言論「完全是無中生有和不負責任」，批評說法「全無事實根據，居心叵測，政府一定直斥其非，以正視聽。任何試圖揑造事實抹黑政府的行為，不會得逞」。屋宇署亦都重申，正與律政司研究判刑，考慮會唔會作出上訴。

措詞用到咁強硬，令唔少市民覺得同政府駁斥港獨嘅力度差唔多，似乎係過重，仲要係對建制陣營嘅田北辰發重炮，政界當時都百思不得其解。更有趣嘅係，有傳媒就引述消息話，政府強硬回應，其實只係針對潘焯鴻，事後亦有高官親自向田北辰解釋，並且同田北辰達成諒解。

政府「戰狼式」回應，近呢一年半載市民其實都已經習慣晒，本身問題係不大嘅。但如果真係如傳媒所講，寫回應嘅人其實只係無為意相關言論究竟出自何人之口，反而呢個就帶來另一個問題。假如寫嘅人落筆之前確認到有關言論真係田議員所講，咁佢最後係咪會用另一種更溫和嘅說法？定係連回應田議員說話都唔回呢？如果係咁，政府係唔係對人不對事呢？同一番說話由兩把口講出來，政府回應可以大不同？呢個就真係令大家感到可怕。

而事實上，政府只要係法庭作出裁決之後立即發聲明話會研究判刑同會唔會作出上訴，Tina相信潘田兩人亦未必會作出同一番嘅抨論，某程度上，政府「延遲」回應令到各方有所猜測，責任其實係喺政府身上。Tina但願政府能夠將「戰狼」性格放喺社會更多不公義嘅地方，做好實事好過事後回應補鑊。