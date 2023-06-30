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30/06/2023

日本票選人氣no.3迴轉壽司店登陸！HAMA-SUSHI佐敦對撼壽司郎！$22食大拖羅、厚肉北海道帆立貝！炙燒芝士廣島大蠔、烤牛肉$17有交易

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Text: Louise Yuen

　　繼壽司郎之後，日本又有另一人氣連鎖迴轉壽司店登陸香港！主打平價壽司的 HAMA-SUSHI （濱壽司）在日本擁有超過 500 間分店，近年又積極擴展海外版圖，進軍台灣後，剛在 6 月 29 日也於佐敦彌敦道開設首間香港分店，實行與開在對面馬路的壽司郎打對台。

 

　　2002 年於櫔木縣起家的はま寿司（HAMA-SUSHI），開店 21 年，一直以價錢親民的高質壽司作招徠，每碟只賣 100 日元起，平絕日本迴轉壽司界，早前更在全國票選「最喜愛迴轉壽司連鎖店」中獲選為第 3 位，僅次於港人最愛的壽司郎和魚米，極具人氣！

 

 

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日本票選迴轉壽司連鎖店Top 10公開！元氣、活美登利廿強止步！人氣壽司郎躋身三甲排第幾？

 

逾 70 種壽司美食！新店開幕大拖羅減至$22

 

　　落戶香港的 HAMA-SUSHI 同樣以抵食價錢提供多達 70 種壽司和美食，由刺身、握壽司、炸物、烏冬、沙律至甜品都有，大家只需用平板電腦下單，新鮮即製的壽司便會經迴旋輸送帶送到大家面前。特選大切藍鰭吞拿魚（即大拖羅）是必食，HAMA-SUSHI 主要選 40公斤或以上的吞拿魚，放入鹽濃度與海水相同的水中慢慢解凍，再製作成壽司，保留其原汁原味，加上新店開幕期間每件只需 $22，值得一試！炙燒宮城縣金目鯛、炙燒芝士沙律醬廣島縣大蠔及烤牛肉，每件亦不過 $17，CP 值甚高。另外熱葷如蝦天婦羅、茶碗蒸也是日本人最愛的 HAMA-SUSHI 人氣 item。

 

（圖片來源︰FB@ Hama-sushi Hong Kong - はま寿司 香港）

 

　　若不想在 HAMA-SUSHI 門外排長龍苦等 1、2 小時，建議預先在網上訂座，只要以電郵地址或電話號註冊成會員，再選擇用餐的日期、時間和人數便可，大大縮短等候時間。

 

HAMA-SUSHI 佐敦店

地址：佐敦彌敦道 238 號 1 樓 1 號舖

營業時間：10:30am - 10:30pm（最後入座時間為 10pm）

網址︰www.facebook.com/profile.php?id=100092128617206

 

 

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