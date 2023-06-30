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30/06/2023

Tesla殺手相繼倒下！Lordstown破產、Rivian燒錢、Lucid財困，全是特斯拉減價戰受害者？

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  • 方展策

    方展策

    少年時，曾研習 Geographic Information System，可惜學無所成，僥倖畢業。成年後，誤打誤撞進入傳媒圈子，先後在印刷、電子、網絡媒體打滾，略有小成。中年後，修畢資訊科技碩士，眼界漸擴，決意投身初創企業，窺探不同科技領域。近年，積極鑽研數據分析與數碼策略，又涉足 Location Intelligence 開發項目；有時還會抽空執教鞭，既可向他人分享所學，亦可鞭策自己保持終身學習。

    智城物語

　　電動車龍頭Tesla創辦人馬斯克今年5月預言，未來一年經濟環境充滿挑戰，很多公司有機會破產，想不到竟一語成讖——美國電動車品牌Lordstown Motors剛剛在6月聲請破產保護。但教人意想不到的是，該公司同時向電子代工巨擘鴻海科技提出訴訟，指控對方詐欺和違約。雙方原為電動車生產的合作夥伴，為何最後要對簿公堂呢？看似前途一片光明的電動車產業究竟藏有甚麼暗湧？除Lordstown外，還有哪家美國電動車初創正陷入困境呢？

 

Lordstown與鴻海結盟解財困

 

　　創立於2018年的Lordstown Motors，總部設在俄亥俄州洛茲敦（Lordstown），主要產品為最受美國車主歡迎的電動農夫車（Pickup Truck）。2019年，該公司購入通用汽車（General Motors）即將關閉的洛茲敦工廠，被前美國總統特朗普（Donald Trump）讚譽為「保就業」的救星，因而聲名大噪。

 

　　2020年，Lordstown在美國納斯達克交易所以SPAC方式借殼上市；2021年2月，其股價一度突破400美元，市值攀升至50億美元（約390億港元）。但好景不常，2021年Lordstown因資金周轉不靈，無法實現量產，公司創辦人兼執行長史蒂夫·伯恩斯（Steve Burns）被迫下台。

 

　　為求擺脫財務困境，Lordstown於2021年宣布以2.3億美元（約17.94億港元）將洛茲敦工廠售予鴻海科技（Foxconn），成為後者在北美的首個電動車生產基地；交易附帶條件為鴻海須另加5,000萬美元（約3.9億港元）購入Lordstown的股份，而Lordstown則會將電動農夫車Endurance交給鴻海代工生產。

 

Lordstown Motors以2.3億美元，將樓面面積達620萬平方呎的洛茲敦廠房與設備售予鴻海。（圖片來源：鴻海官網）

鴻海與Lordstown Motors於2021年簽訂合作協議，Endurance電動農夫車交由鴻海在洛茲敦廠房代工生產。（圖片來源：鴻海官網）

 

　　2022年11月，鴻海同意再投資1.7億美元（約13.26億港元）收購Lordstown的股票，並完成了部分投資協議，買下2,270萬美元（約1.77億港元）的A類普通股和3,000萬美元（約2.34億港元）的優先股，讓Lordstown有足夠資金來提高Endurance的產量。

 

Lordstown聲請破產、告鴻海

 

　　然而，踏入2023年後，Lordstown財務狀況依然未見起色。3月，公司股價開始跌破1美元，不符合股價長期維持在1美元以上的上市規則，有機會被強制下市。4月，該公司接獲納斯達克的下市通知，而鴻海也致函警告Lordstown，如果30天內無法解決強制下市的問題，即違反雙方投資協議，鴻海將會退出交易。

 

　　5月24日，Lordstown以15股併1股方式，執行股票反分割（Reverse Stock Split），把股價強行推回1美元以上的門檻，以滿足交易所設定的最低股價要求。可是，鴻海以Lordstown股價長期低迷，仍有機會遭強制下市為理由，拒絕完成新一輪投資。

 

　　6月27日，Lordstown因資金鏈斷裂，於是向法院聲請《破產法》第11章保護令，啟動公司重組，藉此尋找買家接手。同時，該公司又狀告鴻海，指控對方欺詐，而且屢次違反承諾，未有履行1.7億美元的投資協議，更聲稱鴻海只是利用Lordstown，藉由雙方合作獲取資源來推進自身的業務利益。

 

Lordstown Motors於2023年6月27日向法院聲請破產保護，並控告鴻海詐欺和違約，更聲稱鴻海所作所為足以摧毀一家美國初創公司的事業。（圖片來源：Lordstown Motors官網）

 

鴻海失去Lordstown影響有限

 

　　面對Lordstown的控訴，鴻海回應指，之前一直跟Lordstown進行協商，希望協助對方解決因營運造成的財務問題。惟Lordstown卻發表不實言論，試圖誤導公眾，兼且不願依約履行雙方投資協議條款，故此現已暫停談判，並保留採取法律行動的權利。

 

　　如今Lordstown擁有最具價值的資產只剩下Endurance電動車，希望在聲請破產保護令後，可以為Endurance找到買家，目標是那些想要現成車型設計的電動車製造商。倘若Lordstown無法找到願意重啟Endurance生產的買家，那麼鴻海洛茲敦工廠空出來的產能，可能會吸引到那些尋求盡快在美國落地生產的海外車廠，以符合美國政府電動車補助方案的要求。

 

　　此外，鴻海手頭上還有另一個電動車代工項目可以頂上——Fisker旗下新車型Pear，計劃2025年上半年在洛茲敦廠房量產，預計年產能為25萬輛。由此可見，失去Lordstown訂單對鴻海北美車廠的影響有限。

 

Rivian不斷燒錢淪為殭屍企業

 

　　近年遭遇困境的電動車初創公司，又豈止Lordstown一家呢！基金管理機構Navellier & Associates投資長路易斯·納維利爾（Louis Navellier）預計，電動車產業將會進行大洗牌，因為除特斯拉（Tesla）和比亞迪（BYD）以外，根本沒有其他電動車初創是賺錢的。

 

　　納維利爾指出，當中處境最危險的是Rivian。該公司創立於2009年，總部位於加利福尼亞州爾灣市，產品包括電動農夫車、電動休旅車（SUV）、以及電動貨車。雖然Rivian獲得亞馬遜（Amazon）的投資和訂單，但卻苦於生產屢次延期、交車數量不足，始終未能達成規模經濟，導致不斷燒錢，單計2022年已燒掉66億美元（約514.8億港元）。

 

全球最大電商平台亞馬遜於2019年向Rivian訂購了10萬輛電動貨車，現已開始陸續交車，為Amazon顧客運送網購貨件。（圖片來源：Rivian官網）

 

　　2023年第一季，Rivian收入為6.61億美元（約51.56億港元），較2022年同期的9,500萬美元大增7倍；同季淨虧損則為13.5億美元（約105.3億港元），比2022年同期的15.9億美元為少，燒錢速度看似有所放緩。惟富國銀行分析師科林·蘭根（Colin Langan）指出，Rivian燒錢速度依舊是投資人的關注焦點。

 

　　Rivian第一季帳上現金資產為118億美元（約920.4億港元），仍低於2022年第四季的121億美元。其實，自2023年初以來，Rivian股價已累跌20%以上，因此６月已被踢出納斯達克100指數成分股之列。2022年，該公司更被投資研究機構New Constructs列為「殭屍企業」！

 

投資研究公司CFRA Research評估，Rivian每輛車的銷售成本高達22萬美元（約171.6萬港元），但新車平均售價僅為8.1萬美元（約63.18萬港元），可說是「賣一輛、蝕一輛。」（圖片來源：Rivian官網）

 

Lucid獲得沙地基金注資續命


　　繼Rivian之後，另一家被點名的燒錢電動車初創是Lucid。該公司成立於2007年，總部位於加利福尼亞州紐瓦克，主打豪華電動車。2021年，Lucid以SPAC方式上市，預估股權價值高達240億美元（約1,872億港元），成為史上規模最大的SPAC交易，風頭一時無兩。

 

　　但到了2023年首季，Lucid的收入僅有1.494億美元（約11.65億港元），遠低於市場預期的2.099億美元；淨虧損則達到7.795億美元（約60.8億港元），較2022年同期的8,130萬美元大幅增加。同一季度，Lucid持有現金為34億美元（約265.2億港元），遠比2022年底的44億美元為少。財務長雪莉·豪斯（Sherry House）表示，手頭現金只可供公司營運至2024年第二季。

 

　　幸好，Lucid在2023年5月底獲沙地阿拉伯公共投資基金（Public Investment Fund）注資18億美元（約140.4億港元），讓資金鏈不致斷裂。同年6月，該公司更宣布，與英國豪華車品牌 Aston Martin簽下供應協議，提供電動車動力系統和電池系統，合約價值逾4.5億元（約35.1億港元）。由此看來，Lucid的情況比Rivian稍好一點。

 

Tesla宣布減價後， Model Y售價為54,990美元（約42.89萬港元）起，而Lucid旗下Air Pure的定價則為87,400美元（約68.17萬港元），無形中削弱了後者的吸引力。（圖片來源：Lucid官網）

Lucid宣布，將向Aston Martin供應電動車動力系統和電池系統，用於製造超豪華高性能電動車。Aston Martin會以公司股份和分期現金付款方式，向Lucid支付技術使用費，日後Lucid將佔其股權3.7%。（圖片來源：Lucid官網）

 

Fisker不設廠房，虧損幅度少

 

　　相比起前兩者，另一電動車初廠Fisker的經營狀況似乎更好一些。該公司成立於 2016 年，總部坐落於加州曼哈頓海灘，專注於設計汽車，生產交給其他車廠代勞。Fisker主推平民電動車，首款車型Ocean是奧地利車廠麥格納斯太爾（Magna Steyr）負責生產，第二款車型Pear則由鴻海代工。

 

　　因為Fisker沒有自設廠房，所以虧損幅度比其他電動車初創為少，華爾街估計其2023年營業虧損額約為2億美元（約15.6萬港元）。及至2023年3月31日，Fisker持有的現金資產為6.525億美元（約50.9億港元），較2022年底的7.365億美元進一步減少。該公司第一季通過直接增發股票籌資約4,700萬美元（約3.67億港元），以改善現金流。

 

　　2023年4月，Fisker宣布 Ocean電動車取得歐洲主管機關的銷售許可，自5月起向歐洲市場交車，美國市場則從6月起供貨，定價為37,499美元（約29.2萬港元）。該公司計劃2023年第三季擴大產能，預期全年產量為32,000至36,000輛。

 

在Tesla連番降價下，各家電動車初創均感到一定的經濟壓力，但Fisker卻是個例外。Fisker Ocean的售價為37,499 美元（約29.25萬港元），這是所有美國電動車中最便宜的價格。（圖片來源：Fisker官網）

預計2025年量產的Fisker Pear，將採用高強度鋼製底盤和單次沖壓特殊工藝製造，售價約為35,000美元（約27.3萬港元）。（圖片來源：Fisker官網）

 

Tesla打價格戰壓縮對手利潤

 

　　為甚麼這些一度被譽為「特斯拉（Tesla）殺手」的電動車初創近期全都陷入困境呢？究其原委，只因Tesla自2022年底起數度調降售價，迫使其他車廠跟進減價促銷，大幅削弱了對手的獲利空間和現金流；加上利率持續攀升，借貸成本上漲，更令初創車廠面臨資金吃緊的艱難局面。瑞銀（UBS）分析師指出，現時全球汽車市場供應過剩，將使價格戰加劇。Tesla砍價、傳統車廠推出定價更便宜的電動車，均對Lucid、Rivian等車款的需求構成影響。

 

　　當初Tesla推出電動車，因產品不被看好，所以市場上幾乎沒有競爭對手，造就該公司獨佔電動車市場逾10年的格局。可是，當下電動車初創卻要跟龍頭特斯拉、以及其他傳統大車廠正面交鋒，市場競爭之激烈已非Tesla初出茅廬時可比。

 

　　再者，新冠疫情擾亂了全球供應鏈，對剛上軌道的初創車廠衝擊更大，使到量產進程受阻，無法達到預期交車數量。其實，電動車實現量產絕非易事，Tesla也是熬過2016至2018年間的「產能地獄」（Production Hell），始能穩佔當今電動車霸主地位。時至今日，Tesla創辦人兼執行長伊隆·馬斯克（Elon Musk）仍稱呼旗下美國德州和德國柏林的新工廠為「巨大錢坑」，備受高成本、低產量、以及供應鏈問題困擾。

 

在整個電動車行業，Tesla最具打價格戰的實力，因毛利率高達30%以上，犧牲一點利潤來換取市佔率，絕對不成問題。（圖片來源：Tesla官網）

 

初廠車廠營運效率難及Tesla

 

　　馬斯克坦言：「製作原型車容易，量產卻很困難，要達到正現金流更是令人痛苦之事。」當財雄勢大的Tesla都要面對一關又一關的「產能地獄」，那麼資金有限的初廠車廠要實現量產自然難上加難。Lordstown曾揚言，未來每年能夠產出數十萬輛電動車，惟實際產量卻少得可憐，2022年更將產量目標從500輛大減至50輛，所以才要把工廠轉售給鴻海。

 

　　Lucid最近表示，2023年預期產量將「超過10,000輛」，措辭較之前宣布的「10,000輛至14,000輛」顯得保守。Fisker預計，2023全年產量為「32,000至36,000輛」，也低於此前「42,000至43,000輛」的生產目標。至於Rivian，盡管其第一季生產量只有9,395輛，低於2022年第四季，但仍重申2023年50,000輛的生產目標不變，這差不多等於2022年產量的2倍，並宣稱2023年有望轉虧為盈。

 

　　市場研究機構Global Equities Research指出，Tesla規模與營運效率並非Rivian、Lucid、Fisker可比，在科技行業持續裁員和經濟放緩的情況下，這些競爭力較弱的初創車廠有可能會破產。綠能投資機構Energy Impact Partners合夥人卡西·鮑則持樂觀看法，認為電動車需求將從2024年開始回升，故此正在尋找電動車初創的投資機會。

 

 

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