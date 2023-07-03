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03/07/2023

首5月投資騙案增56% 詐騙滲入AI技術 「深偽」新聞片呃日男投資

#詐騙案 #AI #警方網罪科網絡安全組 #陳純青 #港銀行CEO
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　　【晴報專訊】詐騙案持續猖獗，今年首5個月警方錄得的詐騙案已比去年同期多58%，投資騙案增幅達56%，當中8成為網上投資騙案，較去年多近1倍。警方指新興的人工智能（AI）技術可被用於詐騙，例如外地已有人誤信以「深偽」技術製作的「投資宣傳片」而被騙財；本港亦有受害人被「移花接木」至色情影片上並遭勒索，警方呼籲市民對網上資訊須保持警覺，多作查證和留意破綻，以防受騙。

 

警方指外地有騙徒製作假新聞片，推介一些項目，誘人投資。（警方提供）

 

　　警方網罪科網絡安全組警司陳純青指，今年首5個月警方共錄得15,792宗詐騙案，比去年同期增58%，總損失達21.1億元，即平均每日損失1,300萬元，按年增13%；期內增幅顯著的包括投資騙案，今年首5個月已錄1,624宗，按年升56%，且近8成屬網上投資騙案，較去年多近1倍；損失款項則達9.4億元，比去年整整多了1倍，期內共有1,939涉騙案人士被捕。

 

警司陳純青指今年首5個月共錄逾1.5萬宗詐騙案

 

　　陳稱，外地已有零星涉AI技術的案件發生，如有人以「深偽」的實時換臉換聲技術假冒受害人親友進行詐騙，又或製作假新聞報道等片段推介一些項目引誘市民「投資」等，但目前香港或內地未接獲同類報案。

 

誤信「港銀行CEO」 日漢付約1700元點數卡

 

　　網罪科網絡情報組高級督察吳柏慧舉例，一名日本男子今年5月在IG認識一名自稱香港某商業銀行的行政總裁，並在對方帳號看到一條介紹香港「高回報投資計劃」的假新聞報道，日男信以為真向對方繳付約1,700元點數卡，惟之後發現對方並非銀行總裁，更盜用了本港另一銀行高層的身份行騙，於是向日本警方報案，涉事本港銀行則向警方通報。

 

　　另外，今年3月本港亦有25歲男子在網上交友程式結識一名「朋友」後，應對方要求下載一個手機程式作視像對話，未幾他發現自己的外貌被「移花接木」至對方傳來的色情影片，並遭勒索1萬元，他拒絕付款並報案。吳柏慧提醒，騙徒可藉ChatGPT等快速產生大量內容，用於各類騙案上。

 

警籲留意片中人眼神口形是否有異

 

　　網絡情報組高級督察陳智穎強調，騙徒需花時間套取欲冒充對象的聲音和臉部信息等，再交由AI作深度學習，但結果並非完美，如市民收到可疑影片，應留意片中人的眼神和口形是否有異，或要求對方在臉前做擺手或轉頭等動作，檢視有否「穿崩」。陳純青指，AI技術是騙徒接觸受害人的一種工具，市民應警惕任何可疑要求或行為，又呼籲熟悉科技的青少年提醒身邊長者避免上當。

 

轉載自: 晴報

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