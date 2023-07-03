《全民造星V》10強拉票記者會 王鋒擅改舞步未獲原諒望破冰

【晴報專訊】ViuTV歌唱真人騷《全民造星V》昨日舉行記者會，十強名單包括1號王鋒、2號魏念恩（Nathan）、3號詹仕偉（Snoopy）、6號黃泓祖（Taco）、9號香胤宅（Lyman）、32號陳鎮亨（亨仔）、35號田曜誠（Tsoul）、46號王希晉、52號盧信宥（Ash）及99號黃家灝（KC），十強參賽者首次正式會見傳媒，各自粉絲到場打氣，場面非常墟冚。

《全民造星V》十強參賽者落力拉票。

《全民造星V》昨日在將軍澳某商場舉行十強記者會，十強參賽者各自的粉絲到場為偶像舉牌及吶喊助威，塞爆商場。一眾參賽者先後上台表演及拉票，不過魏念恩和黃泓祖相繼甩嘴，二人承諾在總決賽不容有失。而盧信宥及陳鎮亨獻唱時分別飈高音，再次展示實力唱功，各具魅力。

至於曾在團體賽上擅改舞步的王鋒，好兄弟阿澤向評判透露此事，最後無得留低被淘汰，王鋒隨即引來大量負評，被網民力斥他「跣兄弟」，品格有問題。昨日王鋒受訪時稱︰「我都睇到有不同留言，壞嘅可能比較多，我會視為學習過程，我會反省自己，的而且確係做錯咗，日後我會做好自己，希望大家喺總決賽重新認識我，（同阿澤道歉？）我有道歉，當然佢有佢情緒，我無強求佢要原諒我。（為比賽無咗兄弟？）我會珍惜呢段友誼，希望有一日可以重修舊好。」

前晚播出的《全民造星V》澳門篇，王鋒剖白擅改舞步一事，指當時自己背負做隊長的壓力，為了拯救隊友出線，而激嬲好兄弟阿澤，說時激動爆喊。（電視截圖）

魏念恩舊愛輕生想過退賽

Nathan參賽期間，舊愛不幸輕生離世，他發文悼念女友，卻遭女方家人鬧爆他虛情假意，有指有人以為成為「紅人」而忽然提出分手，更一度上女方屋企要求刪除合照，令女方情緒激動而想不開。昨日，Nathan首次開腔回應，他說：「私人嘢未準備好同大家分享。（有無諗過退賽？）有諗過，但唔單只為呢件事，參賽期間都有自我質疑嘅時候。（怕唔怕形象受損？）呢啲嘢無得顧慮嘅，無得顧慮太多人感受，做好自己。（有指女友家屬對你好不滿？）呢個唔回應住喇。」此外，《全民造星V》總決賽於本月16日假九展舉行，當晚嘉賓陣容包括姜濤、楊樂文、梁業、吳啟洋和邱彥筒等。

Nathan表演時甩嘴，當場合十道歉。（網上截圖）

現場所見，33歲的Lyman獲最多粉絲到場支持，粉絲們穿上統一T恤及手持手幅等應援物，相當具規模。