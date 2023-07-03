管理 | 投訴是辦公室大忌？影響效率！影響心情！面對愛投訴、愛編造藉口、推卸責任的下屬，分享一個撒手鐧！

「真的是這樣？」我問下屬。

不等待他回話，立刻把電話筒拿起來他那邊，說:「不如叫他過來，面對面講清楚……」

然後，停頓一下，等待他反應。

下屬口中的他，很多時候是自己部門內的同事，亦有可能是其他部門的同事。

若我再問：「OK嗎？」他肯定知道「闖了禍」。因為不管甚麽人，要當面講清楚的話，就表示要把他口中的矛盾「張揚」出來。結果究竟是甚麼？結果又對誰有利？

許多時候，下屬就會改口說「或許是誤會吧」，又或者「不如讓我和他再談談」。

辦公室內經常因為工作流程而拖慢了進度。工作流程慢了，有可能變成要找人負上責任，大部分人因不想承擔責任會「編造藉口」或「推卸責任」。當然講的亦有可能是事實。

我的管理風格很簡單，我對下屬的要求也不複雜：「幫得就幫」、「對公司好的，即使是其他部門也要全力配合」。起初，跟我的同事未必習慣，尤其是幫其他部門時，於自己部門毫無「著數」。

對，許多時吃力不討好，但若一切以公司利益為先，那麽我們「蝕底」少少又如何？講出來好像很「清高」，但這是我對自己和部門的要求。不喜歡的人，自然不會留下來。結果留下來的同事，均不喜歡玩辦公室政治。

話說回來，許多人在做事時，可能自己做得慢，可能是力有不逮，結果把本來流程順暢的事拖慢了，或弄至一塌糊塗。這些人不但不會承認錯誤，反而每每「編造藉口」和「推卸責任」。

辦公室內這種人太多了。他們大部分不是壞人，卻也不是好人。永遠在老闆上司、同事下屬面前，裝出一副可憐樣子，說自己委屈之餘，卻不忘批評別人的不是，好像過失永遠不會在他們身上。

要是新同事不怎麼認識我，又或者未掌握公司的工作流程，以致向我「投訴」其他同事或其他部門時，我的做法就是若「真的是這樣」，那就叫齊相關人等「三口六面」講清楚。

當他發現向我「投訴」其他人而不得要領，他一是跟我的管理風格去做，一是走人。但大部分情況是他會走人，試問一個自己不好好去解決問題，卻走來向我投訴的人，又怎會喜歡我呢？又怎可能「頂得順」我的管理風格呢？

我不希望部門內有這樣的人，遇到這種情況，撒手鐧就是：「若你說的是事實，那麼我便找你說他不是的人來，罵他一頓，好嗎？」

投訴不但影響工作效率，而且影響心情。影響工作效率，夠煩；影響心情，更慘，所以投訴是辦公室大忌。