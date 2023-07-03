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03/07/2023

管理 | 投訴是辦公室大忌？影響效率！影響心情！面對愛投訴、愛編造藉口、推卸責任的下屬，分享一個撒手鐧！

#管理 #辦公室政治 #三口六面 #藉口 #職場小貼士 #辦公室貼士 #推卸責任 #投訴
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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

　　「真的是這樣？」我問下屬。

 

　　不等待他回話，立刻把電話筒拿起來他那邊，說:「不如叫他過來，面對面講清楚……」

 

　　然後，停頓一下，等待他反應。

 

　　下屬口中的他，很多時候是自己部門內的同事，亦有可能是其他部門的同事。

 

　　若我再問：「OK嗎？」他肯定知道「闖了禍」。因為不管甚麽人，要當面講清楚的話，就表示要把他口中的矛盾「張揚」出來。結果究竟是甚麼？結果又對誰有利？

 

　　許多時候，下屬就會改口說「或許是誤會吧」，又或者「不如讓我和他再談談」。

 

　　辦公室內經常因為工作流程而拖慢了進度。工作流程慢了，有可能變成要找人負上責任，大部分人因不想承擔責任會「編造藉口」或「推卸責任」。當然講的亦有可能是事實。

 

　　我的管理風格很簡單，我對下屬的要求也不複雜：「幫得就幫」、「對公司好的，即使是其他部門也要全力配合」。起初，跟我的同事未必習慣，尤其是幫其他部門時，於自己部門毫無「著數」。

 

　　對，許多時吃力不討好，但若一切以公司利益為先，那麽我們「蝕底」少少又如何？講出來好像很「清高」，但這是我對自己和部門的要求。不喜歡的人，自然不會留下來。結果留下來的同事，均不喜歡玩辦公室政治。

 

　　話說回來，許多人在做事時，可能自己做得慢，可能是力有不逮，結果把本來流程順暢的事拖慢了，或弄至一塌糊塗。這些人不但不會承認錯誤，反而每每「編造藉口」和「推卸責任」。

 

　　辦公室內這種人太多了。他們大部分不是壞人，卻也不是好人。永遠在老闆上司、同事下屬面前，裝出一副可憐樣子，說自己委屈之餘，卻不忘批評別人的不是，好像過失永遠不會在他們身上。

 

　　要是新同事不怎麼認識我，又或者未掌握公司的工作流程，以致向我「投訴」其他同事或其他部門時，我的做法就是若「真的是這樣」，那就叫齊相關人等「三口六面」講清楚。

 

　　當他發現向我「投訴」其他人而不得要領，他一是跟我的管理風格去做，一是走人。但大部分情況是他會走人，試問一個自己不好好去解決問題，卻走來向我投訴的人，又怎會喜歡我呢？又怎可能「頂得順」我的管理風格呢？

 

　　我不希望部門內有這樣的人，遇到這種情況，撒手鐧就是：「若你說的是事實，那麼我便找你說他不是的人來，罵他一頓，好嗎？」

 

　　投訴不但影響工作效率，而且影響心情。影響工作效率，夠煩；影響心情，更慘，所以投訴是辦公室大忌。

 

 

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