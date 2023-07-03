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03/07/2023

兩大內地過江龍餐廳將登陸香港！深圳人氣最強太二酸菜魚開首間分店、主打泥爐烤肉西塔老太太進駐尖東

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Text: Louise Yuen

　　不少人都喜歡到深圳吃吃喝喝，繼喜茶和海底撈之外，又有兩間內地過江龍即將登陸香港，包括酸菜魚人氣店「太二老壇子酸菜魚」及主打東北泥爐烤肉的「西塔老太太」，以後唔使北上都能歎到地道川菜及惹味燒肉的滋味！

 

太二首度進駐香港！人氣酸菜魚做法超講究

 

　　酸菜魚控留意！內地超人氣太二老壇子酸菜魚將進駐九龍塘，於又一城開設香港首間分店。店舖裝潢將貫徹黑白灰色主調，以金色點綴，再加上版畫元素，預計將於今年第四季強勢開幕。

 

 

　　早在 2015 年於廣州創立的太二，由重慶名廚曹輝其主理，人人都衝住其招牌酸菜魚而來，全因店裏主張「酸菜魚就一種味道，就用一種魚、一種辣度，不加辣也不減辣」，只用肉質細嫩緊實的鱸魚，切片去骨後加進酸菜高湯當中熬煮，再熗上辣椒油，集酸、香、辣身一身。自家製的酸菜更是這道酸菜魚的精髓所在，把口感爽脆的雲南小葉芥菜控溫控濕醃製近 30 天出壇，酸度適中，而且不會太淋或太硬，令湯頭達至最佳味道。



 

 

　　酸菜魚以外，太二亦供應多款地道川菜，包括口水雞、水煮嫩牛、四川擔擔麵、蛋酥軟糍粑、停不下來小酥肉、芥末蝦仁球、蒜泥白肉等，食物種類多。難怪短短 8 年，太二的分店就遍佈北京、上海、廣州、深圳等地，近年更開拓海外市場在新加坡、馬來西亞、加拿大溫哥華開設門店。

 

太二老壇子酸菜魚

地址︰九龍塘達之路 80 號又一城

開業日期：第四季

網址︰http://taier.jiumaojiu.com/

 

主打平價泥爐烤肉！西塔老太太新店落戶尖東

 

　　被譽為「內地排隊王」的西塔老太太主打東北泥爐烤肉，以炭火即烤不同部位的牛肉和豬肉，最受歡迎一定是肉味濃郁的橫膈膜、瘦牛和五花肉，可以配上不同醬汁和自製辣椒粉，或者用新鮮生菜包起來同食，減輕油膩感。最抵讚是每枱均有專人幫忙燒肉，服務周到；而且價錢相宜，像四人套餐有齊任食前菜、6 款肉類蔬菜及嫩豆腐湯，亦不過 468 人民幣，相當抵食。

 

 
 
 
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　　西塔老太太目前在內地多個城市設有分店，最新一間將坐落尖東新文華中心，佔地約 4,260 平方呎，日前所見地舖已圍板進行裝修，預計今年第 3 季將正式開幕。

 

西塔老太太

地址︰尖沙咀東部科學館道 14 號新文華中心

 

 

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