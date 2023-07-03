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03/07/2023

旅客必買香港手信2023 | 日、台、內地旅客熱捧！重都要買靚靚玻璃樽奶茶、2小時火速售罊蛋卷王、日本人眼中「萬能油」！部分你屋企都搵到？

#手信 #內地 #調味料 #食品 #日本 #藥品 #飲品 #香港手信
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Text: Kennis Wong

　　大家去旅行時，一定會買手信買得滿載而歸，日本有大量美妝令女士們瘋狂購物，台灣又有不少美食讓大家忍不住買回去與人分享！那麼外地人訪港時，又會喜歡在香港買些甚麼？有部分手信更是令香港人摸不著頭腦！即睇外地人來港必買手信清單！下次有朋友來訪，你可以考慮送給他們！

 

飲品類

 

旅客必買香港手信 ︳1. 山浪奶茶：玻璃樽奶茶不嫌重！

 

　　港式奶茶在香港美食中極具代表性，可說是遠近馳名。以為最受旅客歡迎必定是大牌檔、茶餐廳奶茶，原來不論台灣或內地旅客，來到香港都會狂掃「山浪樽裝奶茶」，更大讚奶茶十分順滑，味道不苦澀，十足十港式茶餐廳奶茶！也許是包裝精美又能保存，雖然是玻璃樽，價錢又比較昂貴，旅客們都一箱箱照買回去！

 

（圖片來源：山浪）

 

旅客必買香港手信 ︳2. Lipton奶茶／沖劑：帶回家將美味延續

 

　　第二款受歡迎手信依然是奶茶！很多旅客即時飲亦嫌不夠，希望將奶茶美味延續帶回家！他們會選擇買Lipton奶茶或沖劑，連韓國旅客都大力推薦！

 

（圖片來源：Lipton Facebook）

 

食品類

 

旅客必買香港手信 ︳3. 德成號蛋卷：全港最難買鮮製蛋卷！兩小時火速售罊

 

　　位於北角的德成號蛋卷出名好食兼難買，蛋卷標榜每日新鮮製造，更曾受日本和各方旅遊雜誌推崇，同時亦受香港人歡迎，蛋卷每天不過2小時內就火速售罄，堪稱最難買蛋卷！內地旅客激讚3款口味，包括原味、牛油及椰汁都十分香脆可口！

 

（圖片來源：IG@hkfunfoodrecord）

 

旅客必買香港手信 ︳4. 檸檬王：半世紀涼果！手推車做到入舖

 

　　香港特色食品少不了涼果！由手推車到開門市的檸檬王開業半世紀，是其中一間旅客們買不停的涼果店！店內有甘草檸檬、水蜜桃乾及紅糖薑等，多款產品迎合不同口味的客人！

 

（圖片來源：檸檬王）

（圖片來源：檸檬王）

 

旅客必買香港手信 ︳5. 合味道杯麵、出前一丁：香港獨有口味連日本人都大愛！

 

　　雖然合味道杯麵及出前一丁是屬於日本品牌日清食品，但香港有些獨一無二的口味，深受旅客歡迎！如杯麵有香港限定XO醬海鮮口味；出前一丁就不用多說，大家都很熟悉，多種口味如五香牛肉等是香港才有，連日本旅客都要大手入貨！

 

（圖片來源：香港日清）

 

下一頁：藥品類、調味料類

 

 

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