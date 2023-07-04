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04/07/2023

國安處各懸紅百萬通緝8海外港人 包括郭榮鏗、許智峯、羅冠聰

#香港國安法 #國安處 #郭榮鏗 #許智峯 #羅冠聰 #袁弓夷 #懸紅通緝 #拘捕令
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　　【晴報專訊】香港國安法至今生效約3年，警方國安處昨宣布，法庭已批出拘捕令，將引用國安法的第37和38條的域外法權，以各100萬元懸紅通緝郭榮鏗、許智峯、羅冠聰、袁弓夷等8名香港人，指他們的行為嚴重危害國家安全，鼓吹制裁或恐嚇香港官員、香港法官或檢控人員，並為外國出謀獻策，打擊香港金融中心地位；又強調國安處有權力凍結、充公涉違國安人士的資產，截斷相關人士的資金鏈。

 

 

　　惟國安處總警司李桂華承認，他們一日不回港，就不能進行拘捕，但強調行動非「政治騷」或散播白色恐怖，警方不會放棄緝捕及搜證，呼籲他們回港自首，從輕發落。

 

　　李桂華表示，香港國安法生效3年以來，已共拘捕260人，年介15至90歲，當中161人及5間公司已被檢控，79人已被定罪或候判。他批評，有些人繼續在海外進行危害國家安全的行為，重申國安法37條和38條列明，不論是否本港永久居民，在外地違反國安法者同樣適用該法，故警方有責任依法追究犯案人士。

 

　　他稱，較早前已向法庭申請拘捕令，並會分別懸紅100萬元通緝8名違反國安法而身處海外的港人，他們分別是立法會前議員郭榮鏗、許智峯和羅冠聰、「香港議會」發起人袁弓夷、前「法政匯思」召集人任建峰、「攬炒團隊」發起人劉祖廸、「香港民主委員會」執行總監郭鳳儀、以及前職工盟總幹事蒙兆達。

 

將會徹查 聯繫人幕後金主等

 

　　李桂華形容，他們犯下嚴重的國家安全罪，包括鼓吹制裁、破壞香港及恐嚇香港官員，部分人涉推動制裁法官和檢控人員，以圖破壞行之有效、法官不受干預的制度；亦有人為外國出謀獻策，試圖打擊香港金融制度及金融中心地位。至於部分通緝人士曾於網上平台進行眾籌，他強調，資助他人從事反中亂港及危害國家安全活動，都有機會犯法。

 

　　國安處高級警司洪毅指，國安法第43條列明處方有權凍結、限制、沒收及充公涉案人士用於或圖用於犯罪的財產及犯罪得益等資產，警方會針對相關財產作必要措施，果斷截斷其資金鏈，又會徹查他們在香港或海外的聯繫人、同黨、幕後金主身分及資金來源等，調查有無其他人參與從事、協助、教唆，或資助他們干犯國安法下的罪行。

 

　　不過，李桂華承認，只要被通緝人士一日不回港，警方就不能拘捕他們，但強調是次懸紅通緝非「搞政治騷」或散播恐慌，而是想要將通緝犯繩之於法，指法庭發拘捕令對警方日後其他執法行動有莫大幫助；又呼籲有關人士回港自首，可獲減刑。至於是否已凍結或充公8人的資產，洪毅稱，涉及警方行動細節，不便透露。警方稱，市民如即日起至明年7月2日期間報訊，令有關人士落網及在香港法庭答辯，均符獲取懸賞資格，但警方有權指定個別人士可全數或按比例獲賞金。

 

港府及駐港國安署 支持打擊「竄逃人」

 

　　政府發聲明指國安處有責依法通緝涉違國安法的「竄逃人」，強調在逃人不要妄想潛逃離港可逃避刑責；保安局強調通緝8人有理有據，會阻止他們續危害國安，包括切斷其資金來源、揪出並追究在港黨羽等。駐港國家安全公署表明支持警方通緝8人，形容他們長期勾結外部勢力從事反中亂港活動，「竄逃海外」後變本加厲。

 

　　澳洲外交部部長黃英賢發聲明稱對港府通緝8人表失望，重申澳洲會繼續為人權發聲。

 

已脫離爺媳關係 容海恩指袁弓夷行為與她無關

 

　　8名被通緝人士現身處英、美、澳等地。羅冠聰在fb回應稱，過去已因多宗案件被「通緝」，而國安處3年來一直指他違國安法，昨終知曉涉案內容，對此不感意外，最大分別僅是懸紅100萬。他指，警方通緝涉謀殺案疑犯最高僅40萬元，可見政權視國安「比人命更珍貴」；又指遭通緝後並無令他有「逼切的危機」，日後更慎重選擇出訪地點，但不會考慮「回港自首」，強調無收任何外國資金，也不受僱或聽令於外國政府機關。

 

羅冠聰稱不感意外

 

　　任建峰則在Twitter稱，自己是澳洲國民，卻被香港政府稱在澳洲言論涉勾結外國勢力而被通緝；又在fb指能與郭榮鏗、許智峯一同「上榜」是其光榮。郭鳳儀昨於IG稱「最嬲係佢（政府）用我身份證張相」，同時報平安，並稱不會因而有一點害怕。劉祖廸在fb稱對流亡者而言，遭通緝多少次「本質上無分別」，不會因而放棄倡議。

 

　　袁弓夷昨晚在YouTube直播指，他在三藩巿就香港議題開會，港府差不多在1日後便發通緝令，「反應非常快、效率算不錯」，多謝國安處令事件廣受國際主流傳媒關注，又指今次懸紅達百萬已相當了不起。截至昨晚10時半，其餘3人未回應事件。

 

　　去年公開與袁弓夷脫離爺媳關係的立法會議員容海恩，昨表示沒袁弓夷的聯絡方法，不知他身處何方，對方行為與她無關，相信只有丈夫袁彌昌才跟其父聯絡；她在fb表明支持國安處決定，更指袁在海外籌組所謂「香港議會」，推動以「公投」推翻中央和特區政府等，已涉顛覆國家政權罪、勾結外國勢力，認為本港可要求國際刑警協助通緝逃犯。

 

大律師：通緝確立涉罪基礎 可檢控協助者

 

　　國安處強調，國安法第37和38條訂明有域外法權，但又承認若被通緝者不返港，不能拘捕。行會成員、資深大律師湯家驊指，即使香港與部分國家有移交引渡機制，香港的引渡疑犯法例跟從聯合國規定，即不適用於涉政治罪行或具政治背景的罪犯，本港警方也沒在外地執法的權力，故實際可做的不多。他又指，為相關人士提供資助可能違法，但如有關銀行帳戶在外地，本港警方也無能為力。

 

國安處強調國安法訂明有域外法權，但大律師指本港警方沒在外地執法的權力，實際可做的不多。（資料圖片）

 

　　大律師陸偉雄指，通緝令一般沒時限，但實際上要把他們緝拿返港不易，但當局如不進行通緝、確立其涉罪的基礎，就難以證明疑犯逃離，遑論向有關國家申請引渡。

 

　　對有消息指，是次懸紅目的是要針對8人在港的「黨羽」，如協助教唆他們潛逃、包庇及提供協助、滙款等行為者。陸認為，此舉就是確立有人犯下「主體控罪」，致令協助過他們的人都有可能被捕，但如控方檢控時間太遲，辯方可在庭上以失去證人和證物對其不公為由，申請擱置聆訊。

 

轉載自: 晴報

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