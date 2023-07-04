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04/07/2023

劉鑾雄全家支持兒子出桌遊 甘比感激周星馳加持

#劉鑾雄 #陳凱韻
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　　【晴報專訊】富商劉鑾雄（大劉）的十歲兒子劉仲學推出的board game（桌上遊戲）《Arctic Party》，昨日正式開賣，並於銅鑼灣舉行試玩派對。大劉與太太陳凱韻（甘比）帶同14歲大女劉秀樺及五歲細女劉秀兒，全家撑場支持仲學；大劉好友周星馳（星爺）亦在IG幫手宣傳，甘比感激星爺說︰「佢好鼓勵我囝囝，仲話好掂！」

 

大劉及甘比鼓勵子女創業，讓他們從經驗中成長。

 

大劉難得派手指心心。

 

　　劉鑾雄昨日現身活動撑兒子劉仲學，大合照期間不但興奮舉V，更激罕派心心，非常投入。仲學設計的桌上遊戲《Arctic Party》宣揚地球暖化及環保訊息，他即場送贈一批遊戲予苗圃行動的受助兒童，並準備親筆簽名版本予支持者選購；亦有部分遊戲贈予參加劉鑾雄慈善基金「生活援助計劃」的家庭。

 

心情大靚的大劉跟甘比及秀樺selfie。（IG圖片）

 

　　陳凱韻與仲學、秀樺結伴受訪，甘比透露《Arctic Party》未正式推出已賣了1,000盒，「我同劉生（大劉）曾經覺得仲學咁細個，應該學業為重，但個仔受家姐影響，做生意兼做善事幫人。」她指仲學籌備了半年時間，家姐秀樺亦有試玩，秀樺說︰「爸爸（大劉）有畀少少意見，佢不停鼓勵細佬做呢個桌上遊戲。」提到老友周星馳在網上出po加持，甘比說︰「佢好鼓勵仲學，之前佢已經話一出game，就送一盒畀佢，送咗之後佢好開心，仲話好掂，不過唔知佢識唔識玩。（相約試玩？）諗住約佢教佢。」

 

大劉為支持仲學出心出力，用心學習玩《Arctic Party》。（IG圖片）

 

大劉拒子女於溫室中成長

 

　　提到秀樺曾經做生意賣鬼口水，提到兩姊弟皆具生意頭腦，甘比笑說︰「唔知係咪跟得爸爸多。」至於大劉受訪時，大力支持兒子推出桌上遊戲，「我當然好支持，失敗乃成功之母，一定要嘗試，成世唔試就喺溫室中長大，所以全力支持佢哋去試，無論個仔、大女、細女有乜嘢idea都會支持。」

轉載自: 晴報

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