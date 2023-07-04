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04/07/2023

再做老闆娘開餐廳 龔嘉欣獲陳豪贈生意錦囊

#龔嘉欣 #劉穎鏇 #阮浩棕 #靈戲逼人 #陳豪
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　　【晴報專訊】向來喜歡下廚的龔嘉欣，不但廚藝了得，更早已進軍飲食界，繼早前在港開設蛋糕店、馬來西亞投資港式火鍋店外，原來即將開設餐廳。昨日嘉欣出席新劇《靈戲逼人》活動時，開心分享喜訊，並表示目前專心拓展其飲食王國，不惜推遲人生大事。

 

嘉欣為角色要不斷漂染頭髮，令秀髮受損外，更令頭皮發炎流膿。

 

嘉欣愛下廚，中、西菜、甜品及手沖咖啡都難不到她。（IG圖片）

 

　　龔嘉欣、劉穎鏇（Tiffany）和阮浩棕等，為昨日首播的新劇《靈戲逼人》造勢。出席宣傳活動前，嘉欣在IG貼出一把鎖匙的相片，並留言︰「將會是我人生的新一頁。」昨日，她受訪時透露將會在尖沙咀大型商場開設餐廳，「攞鎖匙一刻就開始感到好大壓力，我今年34歲，好想40歲前，喺事業上再衝一衝。」嘉欣感激開設咖啡店的陳豪，大方向她分享營商之道及經驗之談，而且不厭其煩回答她在生意上遇到的難題，令她獲益良多。至於感情事，嘉欣坦言目前先專注事業，「每次去湊陳凱琳啲小朋友，都覺得責任好大，呢方面要同另一半都準備好，先可以去實行，不過我真係好鍾意小朋友。（考慮雪卵？）唔太擔心，醫生話我好健康。」但她強調現時沒有男朋友。

 

Tiffany和阮浩棕比試唱粵曲，獲同劇的謝雪心大讚聲靚。

 

鍾意小朋友無意雪卵

 

　　另外，Tiffany於活動上獻唱粵曲，她坦言對粵劇零認識，「只係喺慈善騷睇過，今次要飾演一個花旦，都擔心演得唔好，粵劇係一種藝術，我好驚破壞咗，所以盡力去學。」提到之前屢次與陳山聰合作，今次獲安排與小鮮肉阮浩棕演情侶，而且有激烈親咀戲，Tiffany即緊張表示︰「咩呀，陳山聰都好後生㗎，演員要試唔同角色，可以同唔同人合作係好事。（係咪同後生拍檔啱傾啲？）我無講呀，全部都好好。」

 

陳豪（資料圖片）

轉載自: 晴報

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