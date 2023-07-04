【遊台注意】針對台灣遊客的新型詐騙方式

如果在街上看到一捆看來超過10萬元的鈔票，你會怎麼做？偷偷撿起來默默離開？拿起來送去警察局？答案是以上皆非，因為無論那種方式，都可能落入詐騙集團的圈套，這正是台灣近期針對遊客的新型詐騙方式。



民眾先後撿到一捆10元新台幣鈔票，懷疑是新的詐騙手法。

台灣堪稱電話詐騙的發想始祖和最強幕後推手，行騙全球。而除了電話詐騙，近期又出現遊客詐騙。隨著新冠疫情趨緩，台灣去年10月重新開放外地旅客入境，根據統計，今年來台旅客人數以香港奪冠，其次是韓國及日本。近來走在台北市西門町街頭和夜市都經常聽到旁邊的人以廣東話交談，部分熱門地點的香港人有時甚至比台灣人還多。



根據統計今年來台旅客人數以香港奪冠。

因為詐騙案盛行，互聯網上頻頻提醒遊客小心防範。港人來台大多在當地購買電話卡，因此一般以銀行、法院、電信局等名義打來的詐騙電話，絕對起不了作用。但是如果看到地上有一大捆鈔票又會怎樣？

粉專《屏東人屏東事》就有網友貼文指，到屏東夜市吃飯時，先後兩次在地上撿到用多條橡筋捆綁的千元新台幣鈔票，金額約10萬元。貼文釣出不少過來人，都勸說見到地上有鈔票千萬不要撿，原來整捆都是假鈔。

如果撿到鈔票的是老實人並拿去警局，詐騙集團也會跟著派人去報案，這時候老實人會有私吞10萬元的嫌疑，最壞情況是把錢要賠給「失主」。當然如果撿到鈔票一時貪念私吞，詐騙集團更理直氣壯的去報警，這時除了犯上盜竊罪之外，還要把錢賠給對方。如果想幫助失主又要保護自己，最聰明的方法就是站在原地不動，打電話報警由警察前來處理。

當然一大捆鈔票目標那麼明顯，不是每個人都敢撿起來，但如果是一張一千元鈔票呢？撿起來也可能大有問題。原來在10萬元鈔票詐騙之前，台灣有個行之多年的「撿紅包」找冥婚的習俗。當你在路上看到紅包袋（利是封）並且撿起時，就會有人衝出來喊你姊夫並跟你道喜，傳說如果拒絕的話，還會招致厄運纏身。

這個風俗是沿自於台灣社會中重男輕女的觀念，如果女性未出嫁就死亡，她們沒辦法住進祖先祠堂，活著的家族成員便擔心，得不到祭祀的女鬼們會因此產生怨氣，進而對家族造成危害，所以要幫她們找對象「冥婚」，讓她們在死後也有個歸宿。聽說「鬼新娘」往往會在冥冥之中幫助「活人新郎」，不過絕大多數人應該還是覺得毛毛的，能免則免，不想跟幽冥世界打交道。

除了找尋冥婚對象，還有一種目的是「改衰運」的路邊紅包袋。裡面通常會放有一張100元鈔票和指甲、頭髮，加上寫了生辰八字的黃紙或是改運符。

這種同樣讓人心口發毛的改運紅包，效果如何不得而知，但是撿到的人一定心裡不舒服。不過據說要發揮作用，撿到的人必須把紅包打開，甚至最好帶回家，放紅包的人的衰運才能轉移。

但是並非沒有破解之道。首先別急著丟掉，放100元進去，放回三步距離的地方就好了。萬一距離原地太遠，可以放在門外再送去廟裡化掉，總之千萬不能帶進家門。

結論很簡單，就是到台灣，地上看到任何錢或紅包袋都絕對不要撿，以策安全。

