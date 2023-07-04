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04/07/2023

港股缺水難大升？｜Casper首登場 博反彈睇好呢一板塊｜

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嘉賓：南華金融集團高級分析師　莫灝楠

 

　　港股於下半年首個交易日造好，恒指周一開市即重上19000關，星期二再下一城，收復10天線及20天線，港股7月開局迎來好兆頭？不過整體成交仍然疲弱，加上本周有多項焦點消息及數據，或會限制大市升幅，本輪反彈阻力位睇幾多？多間汽車新勢力公布6月銷售同交付量，上日集體衝高，不過交付量升勢明顯放緩，下半年能否保持強勢？現時是否部署的好時機？據美國「全球能源監測」統計，中國太陽能裝機容量超外國總和，光伏股再度落鑊，近期持續走高，下半年有望跑贏大市？

 

 

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