  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

04/07/2023

全球校齡50年以下的年輕大學排名出爐！香港成最多十大院校城市！有一間第2名！邊間大學連續7年躋身Top 10？

#排名 #香港科技大學 #香港理工大學 #泰晤士 #大學 #新加坡南洋理工大學 #年輕大學 #香港城市大學
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Kennis Wong

　　英國教育刊物《泰晤士高等教育》（Times Higher Education, THE）公布全球校齡50年以下的年輕大學排名！香港今次有3間大學躋身十大，成為全球最多院校位列首十名的城市！即睇哪些大學榜上有名！

 

香港一間大學連續7年上榜！

 

　　全球校齡50年以下的年輕大學排名不只以校齡作標準，還會評估13項績效指標，包括大學的教學、研究及國際視野等比較，最終今年有605間大學上榜，比去年539間多，而位居首位的是新加坡南洋理工大學，其餘的上榜大學除了來自香港外，還有法國、荷蘭、比利時、澳洲及韓國的大學。

 

（圖片來源：新加坡南洋理工大學）

 

　　香港的大學雖然未能奪得第一名寶座，但香港一共有3間院校躋身十大，包括香港科技大學、香港理工大學及香港城市大學，成為最多大學躋身Top 10的城市，十分威水！

 

　　其中第2名的香港科技大學是本港排名最高的一間，並比去年上升一名，而香港理工大學亦同樣有進步，由去年的第5位，升至今年第4位。不過，香港的「最佳進步獎」非香港城市大學莫屬，由去年第10名躍升至第6名，更是連續第7年躋身十大！

 

（圖片來源：香港科技大學）

 

全球校齡50年以下的年輕大學Top 10排名

 

1. 新加坡南洋理工大學

2. 香港科技大學

3. 法國巴黎文理研究大學

4. 香港理工大學

5. 荷蘭鹿特丹伊拉斯姆斯大學

6. 香港城市大學

7. 比利時安特衛普大學

8. 法國巴黎理工學院

9. 澳洲雪梨科技大學

10. 韓國蔚山科學技術大學校

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

我要回應

更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#排名 #香港科技大學 #香港理工大學 #泰晤士 #大學 #新加坡南洋理工大學 #年輕大學 #香港城市大學

更多職場文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅法科日常你問我答！點樣知自己係唔係撞邪？竟然有人中「叮噹降」！？靈體都會直接搵師傅求助！

etnet.com.hk