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04/07/2023

埃及旅遊景點多不勝數！當地該向日本學習多宣傳馬拉松，有望振興經濟！

#運動 #跑步 #埃及 #跑手 #振興經濟 #長跑 #馬拉松 #埃及馬拉松
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　　筆者自從選擇組團參加2024年1月份的埃及馬拉松比賽後，不停觀看官方網站，查看比賽資料及過去的馬拉松成績。

 

　　由於疫情影響，2020及2021，埃及馬拉松雖然繼續主辦，但參加人數寥寥可數。

 

　　2022及2023年疫情稍緩，比賽人數也增加了一些。今年一月，全部四項賽程總人數只有206人，參加全馬的男、女跑手，合共也只有60人。

 

　　在2023年所有路程的名單中，絕大部份都是歐美人士，沒有中國人，甚至亞洲也只有五位，三位日本(其中一位女子，以3:56分成為20-29歲組別冠軍，全場女子第三名)及兩位泰國人。

 

　　翻查至疫情前兩年，2018年曾有一男一女來自中國，男跑手以3:28跑得全場第四，年齡組別第二，而女跑手則以5:36跑得全場第六，年齡組別第三。

 

　　而2018年之前的紀錄則未能在大會網頁看得到。

 

　　我們現已滿額的埃及馬拉松比賽團，雖然大部分是長者，但多數都是能跑的長者，尤其是女性。

 

　　經筆者以去年成績粗略計算，我們會有不少團友能夠取得年齡組別的三甲位置，或許這項比賽，能夠為我們人生下半場帶來一些驚喜。真的是無心插柳柳成蔭，剛剛上一期才提及，我們的馬拉松團已經由過去的爭取好成績，轉為以觀賞美景、跑得開心及好玩為主，估唔到今次竟然有機會名列前茅。

 

　　筆者忽發奇想，若我們在埃及有需要幫助，應該找那些機構幫助？當然，筆者早有準備，已經好像參加以色列的耶路撒冷馬拉松一樣，找了一間信譽良好，有責任承擔的旅行社為我們辦團，萬一有甚麼事情發生，都能夠得到他們公司協助，解決一切難題。

 

　　只是好奇心驅使，才上網看看中國與埃及的關係。原來中國和埃及已經建交66年，經過之前的絲綢之路，至現在的一帶一路，大家的關係也愈來愈密切。

 

　　中國國家主席及外交部部長於過去半年，已經數次與埃及總統及一些部長會面，由於埃及經濟近年每況越下，所以祖國承諾會鼓勵更多國民前往埃及觀光，支持埃及經濟的主要收入來源。

 

　　今次筆者誤打誤撞，帶領超過40位香港跑友參加11天埃及馬拉松及旅遊，可謂響應中央支持埃及經濟了。

 

　　筆者對於振興埃及經濟有另一提議，今次參考資料後可以斷定，他們對開辦馬拉松比賽宣傳不足，才會少人參加。

 

　　以埃及這個聞名古國，旅遊景點多不勝數，一定可以吸引跑手參加比賽及旅遊。還應該每年開辦多幾場不同景點的馬拉松比賽，實行學像日本，以馬拉松振興經濟。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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