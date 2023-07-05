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05/07/2023

紂王妲己合體拍手遊廣告 鄭子誠溫碧霞掀回憶殺

#封神榜 #溫碧霞 #鄭子誠 #最美麗妲己 #太吾封神榜
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　　【晴報專訊】溫碧霞（Irene）23年前與鄭子誠合演劇集《封神榜》後，最近再度合作拍攝手機遊戲廣告。二人神還原當年劇中的妖姬蘇妲己和紂王，掀起滿滿回憶殺。

 

鄭子誠與Irene再扮紂王妲己，跟當年電視劇相比，外表幾乎無變。

 

　　溫碧霞與鄭子誠在《封神榜》的演出深入民心，Irene更獲封「最美麗妲己」。早前，二人應邀為台灣及香港手機遊戲《太吾封神榜》出任代言人，並專程飛到台北拍攝廣告。

 

《封神榜》劇照

 

　　Irene穿上古裝拍攝，重現「最美妲己」風采，她嫵媚跌膊妖惑紂王鄭子誠，全場工作人員及廣告商都驚嘆妖艷動人的蘇妲己非Irene莫屬，最厲害的是Irene的身形跟以前一模一樣，完全沒變。

 

保養得宜的Irene，再次跌膊引誘紂王。

 

未能相約食飯感可惜

 

　　Irene表示，今次特地到台灣拍攝兩天，提到廣告重新演繹《封神榜》，將禍國殃民的妲己改寫成善良純潔的女子，她說：「故事內容同真正嘅《封神榜》有好大反差，變成現代穿越古代嘅故事，拍攝古代嘅時候感覺好似時光倒流。」拍畢廣告後，Irene馬上要趕飛機回內地工作，遺憾沒時間跟鄭子誠相約食飯，大呼可惜。

 

二人重現當年《封神榜》酒池肉林經典一幕。

轉載自: 晴報

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