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05/07/2023

美國國慶贈興

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　　為慶祝美國國慶，今文將為之贈興。

 

1. 祝美國民主選出了個夢遊總統。

 

　　上周四(29日)，拜登接受NBC訪問時，發夢話，謂美國在1960年有內戰，亦混淆了美國憲法和美國獨立宣言，夢話完畢就離座夢遊，而當時訪問尚未完結（圖一）。

 

 

　　今時在一個調查中，有三分之二被訪的選民，有43%的民主黨選民，認為拜登的健康和心理不宜做總統（圖二）。但為何在短短的兩年前，美國選民就選出了拜登，他們難道當時就不識Joe Biden，就是糟．拜登？

 

 

2. 拜登自詡其Bidenomics創造的職位較歷任總統多。

 

　　本欄於今周一(3日)文《Bidenomics》已反駁過（圖三），Bidenomics不單在就業數字上假吹噓，但一個真實的成就是為美國帶來更多的債務和通脹，如何說來？

 

 

　　拜登任總統以來，花了大量錢去刺激經濟，明顯的是美國國債又到頂，又要提升國債上限，但經濟增長呢？

 

　　財長耶倫講了五粒字：trickle-down economics did not work；譯過來是：錢(經濟動力)未能流向大眾。

 

　　拜登花了的大量公餉只推高了通脹(人人都知啦！不然美聯儲局怎要加N次息)，但美國的GDP上去了嗎？今時市場認知是，在今年第四季的GDP增長是0.2%，而不是如美聯儲局在6月議息會上希望的1%。新鮮熱辣出爐的美國製造業ISM指數是跌至46.3，較上月又差勁了（圖四）。

 

 

　　這個製造業ISM指數其中有三個分項：(1)就業；(2)新定單；(3)定單價，均又再挫（圖五）。標普環球市場的商業經濟師Chris Williamson話：

 

 

　　「The health of the US manufacturing sector took a sharp turn for the worse in June, adding to concerns over the economy potentially slipping into recession in the second half of the year。」

 

　　譯過來是：加大了下半年步入衰退的可能性，當今時新定單的跌幅是自2009年以來最大、最急時，想要在未來數月急扭轉是有難度的。

 

3. 拜登最叻拱火。

 

　　不少人以為拜登這位老人家是慈祥的，但他上任之時，筆者就曾為文，拜登，這個老奸……因為你翻看他三十多年從政的政績，都是贊成、策劃去濫炸他國的，所以好戰俄烏戰爭是必然事，問題是他濫炸到乜程度。

 

　　大家一般以為拜登只援烏，但也暗中援波蘭（圖六），這個拱火舉措會否刺激了俄羅斯？不過這也是拜登想要的。

 

 

　　由於烏克蘭反攻不成，拜登便想加強烏的火力，用甚麼呢？就是用上已被120個國家禁用的集束彈（圖七）。美國要讓烏克蘭做醜事，是因為美國有大批這類集束彈，與其放在庫存，不如讓烏克蘭用上烏俄戰場。

 

 

　　美國為拱火，會經常生安白造找藉口。數月前上全球新聞的氣球事件便是。

 

　　日前，路透社追問了五角大樓的一段新聞稿，問出了，該氣球沒有收集美國的數據，氣球上尚有美國製的器械（圖八），白宮更進一步謂：

 

 

　　But the White House in follow-up had admitted the three objects could have been 「totally benign。」　President Biden in mid-February acknowledged that they were likely「balloons tied to private companies, recreational or research institutions, studying weather or conducting other scientific research。」

 

　　譯過來是：初級製作，可以是私人企業或研究機構或閒娛玩具，以收集氣象及其他大氣數據。

 

　　但：這個初級製作就要被高精尖的F-22，以導彈打落。

 

　　為何要在美國國慶贈興？一個民望不足的政府，可以借拱火來挽回自己的民望以求連任。但你拱火時，人家又陪你拱，隨時可以擦搶走火，咁就一鑊熟。

 

　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)
　

 

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