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05/07/2023

AI熱潮帶來初創大機遇！大學教授變身AIGC科企創辦人，分享成功5大心法！

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　　近年全球掀起AI熱潮，企業爭先應用AI技術，為提供人工智能生成內容（AIGC）工具及解決方案的科企，帶來極大機遇。

 

　　有AI學者及早洞悉AI潛力，憑藉樂觀態度、覓得志同道合的工作夥伴、吸引大型科企與其合作等5大要素（見表），成功由大學教授成為一家AIGC「獨角獸」企業的創辦人，管理旗下400名員工及遍布中、美、香港等多地的創意營銷業務。

 

內地AIGC科企特贊創辦人范凌坦言，是在近4年才明顯發現AIGC市場發展變得較順遂。（陳國峰攝）

 

　　內地AIGC科企「特贊」創辦人范凌，自小受藝術家父母的薰陶，熱愛藝術。礙於父母反對他從事藝術行業，故在學時選修工程，並一直期望有機會將工程和設計相關的元素結合。在哈佛大學修畢設計博士後，在大學研究及任教有關設計與人工智能、人機交互的課題。

 

數碼轉型成趨勢 進入市場變順利

 

　　眼見2014年的創業環境十分友善，容易獲得專門向有潛力的初創公司提供的起動資金（Angel Investment），且希望作出顯著、可見改變的他，終在2015年初踏上創業路，成立特贊（Tezign），並寓意Tech+Design，即科技與設計結合。

 

　　他形容：「創業就是先找錢，然後R&D（研究開發），然後go-to-market（進入市場），再找錢，不斷地循環。」公司成立至今約8年，在各過程都會遇上挑戰，其中「進入市場」更是在近4年才因數碼轉型趨勢，而得到更順遂的發展。

 

　　當問及在數碼轉型趨勢崛起前，從事AI事業是否頗為困難。范笑言，過程不太困難，「因為創業者天生樂觀，（自己會認為）你做的是對的，只是產品未做出來；你做的是對的，只是客戶未了解；你做的是對的，只是投資人還未看懂。若然人人都覺得是對的，反而是很糟糕的事。」

 

　　他解釋，當產品被所有人認可，市場競爭不但大，投資人亦會分散投資多家同類公司，也證明了產品只符合客戶當下所需，未能憂企業之憂，欠缺長遠。強調產品要具前瞻性，可洞察未來市場需要的同時，「不能走的太前，不然公司很容易倒閉。」

 

特贊寓意科技設計 躋身獨角獸

 

　　據悉，特贊在2021年成為估值達到10億美元以上的獨角獸公司，為阿里巴巴、資生堂、PUMA、李錦記、周大福等多地的品牌提供AIGC、內容資產管理等服務。

 

　　回顧從教育界踏足商界，范凌認為，除具備樂觀性格、對結合科技與設計的熱誠，對行業遠見外，創業還需有認同其產品及公司價值、願意創新且與其合作的「貴人」，如當初率先與其合作的阿里巴巴和聯合利華（Unilever），助其在市場站穩陣腳。

 

　　從創業初期的工作夥伴，至現時的400人團隊，找到志同道合且有共同目標，也至關重要；並期待參與更多如KODW的國際活動，助其拓展全球視野、學習最佳實踐、拓展合作夥伴，以及提升行業影響力和知名度等。

 

 

 

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