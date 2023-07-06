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06/07/2023

玄學面相 | 鼻骨歪有不同喻意？跟脊骨息息相關？教你一秒從面相看出脊骨歪斜

#玄學 #外相 #內相 #脊骨 #鼻脊 #鼻骨 #鼻骨歪斜 #脊骨歪斜 #心術不正 #脊骨異常 #面相 #八字 #相學 #算命 #命理
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

    玄來更精彩

    本欄逢周四更新

　　做神相士不難。

 

　　其中一招是從外相看出內相，一秒斷正！

 

　　「你條脊骨係咪歪嘅？」我問。

 

　　「係呀！你點知㗎？」

 

　　「嘻嘻！因為我係神算囉！」

 

　　其實係因為對方的鼻骨明顯歪了。

 

　　鼻骨有不同歪法，也有不同喻意，今期集中談它與脊骨的關係。

 

　　脊椎又被稱為人體的「大陣」，即主幹，可見多重要，MIRROR有首Innerspace就提到：

 

　　「大陣就是 脊椎

　　即使雙膝 空虛

　　唞一唞 鬆一鬆 安撫思緒

　　萬籟寂靜 別動 身軀……」

 

　　流行文化祟尚鬆弛放空，脊椎健康也有著實和放鬆有關。

 

　　現借我一個前男友的情況來闡述一下玄學和醫學偶爾的crossover。

 

　　初拍拖時，在臨海餐廳的浪漫氛圍中，我忽然說：

 

　　「你脊骨有問題！」

 

　　「嘿，唔通我女友係女巫？你點知㗎？今日近放工時，條腰骨痛到飛起，唔係，痛到貼地先啱，我要用嘢墊喺地氈上，成個人瞓喺地下、完全鬆弛、攤咗20分鐘先至Okay。」

 

　　判斷他脊骨有問題，不只因為他鼻脊歪了，要考慮鼻骨歪斜有2個最大的可能性：

 

（一）心術不正

 

（二）脊骨異常

 

　　要分辨是（一）還是（二），就要配合眼神，他的眼神憨直而帶笑意，這說明他不過是個愛說爛gag的書生而已，根本沒有野心和狠勁「升任」為大奸大惡。而且當晚鼻脊氣色青藍，更印證是脊患發作。

 

　　「你本來就腰骨歪，加上工作時間長，坐姿又可能不正確，自然會出事啦。你點坐㗎？」我問。

 

　　「咪型男咁坐囉！」他示範說。

 

　　「我去過一個自然療法講座，花咗千幾蚊，現在私人醒你。你咁樣蹺腳坐，會令「大陣」歪㗎，教授話對尾龍骨尤其有害，你好好愛惜你條腰骨啦！」

 

　　我沒有多少時間去保衛他的脊椎，因為他不久便離開香港了，當我非常偶爾地想起他時，會記得他說的爛gag、他歪了的腰骨和我們借來的時間。

 

 

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