玄學面相 | 鼻骨歪有不同喻意？跟脊骨息息相關？教你一秒從面相看出脊骨歪斜

做神相士不難。

其中一招是從外相看出內相，一秒斷正！

「你條脊骨係咪歪嘅？」我問。

「係呀！你點知㗎？」

「嘻嘻！因為我係神算囉！」

其實係因為對方的鼻骨明顯歪了。

鼻骨有不同歪法，也有不同喻意，今期集中談它與脊骨的關係。

脊椎又被稱為人體的「大陣」，即主幹，可見多重要，MIRROR有首Innerspace就提到：

「大陣就是 脊椎

即使雙膝 空虛

唞一唞 鬆一鬆 安撫思緒

萬籟寂靜 別動 身軀……」

流行文化祟尚鬆弛放空，脊椎健康也有著實和放鬆有關。

現借我一個前男友的情況來闡述一下玄學和醫學偶爾的crossover。

初拍拖時，在臨海餐廳的浪漫氛圍中，我忽然說：

「你脊骨有問題！」

「嘿，唔通我女友係女巫？你點知㗎？今日近放工時，條腰骨痛到飛起，唔係，痛到貼地先啱，我要用嘢墊喺地氈上，成個人瞓喺地下、完全鬆弛、攤咗20分鐘先至Okay。」

判斷他脊骨有問題，不只因為他鼻脊歪了，要考慮鼻骨歪斜有2個最大的可能性：

（一）心術不正

（二）脊骨異常

要分辨是（一）還是（二），就要配合眼神，他的眼神憨直而帶笑意，這說明他不過是個愛說爛gag的書生而已，根本沒有野心和狠勁「升任」為大奸大惡。而且當晚鼻脊氣色青藍，更印證是脊患發作。

「你本來就腰骨歪，加上工作時間長，坐姿又可能不正確，自然會出事啦。你點坐㗎？」我問。

「咪型男咁坐囉！」他示範說。

「我去過一個自然療法講座，花咗千幾蚊，現在私人醒你。你咁樣蹺腳坐，會令「大陣」歪㗎，教授話對尾龍骨尤其有害，你好好愛惜你條腰骨啦！」

我沒有多少時間去保衛他的脊椎，因為他不久便離開香港了，當我非常偶爾地想起他時，會記得他說的爛gag、他歪了的腰骨和我們借來的時間。