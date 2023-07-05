小心去錯！太子海鮮菜館不在太子！廚藝大賽冠軍人馬坐鎮，炮製脢頭靚叉燒、邪惡金錢雞、蜜汁燒脆鱔！必試豪華版新鮮菠蘿生炒骨

享受美食是快樂的，追逐名氣卻令人疲累，有時看到一些人吃飯是為了追星星，把滿足肚子變作補充vanity，雖然沒有對與不對但總覺得捨本逐末……

所以呢，近排我都跟著朋友們，暫時放下米芝蓮星，稍為拋開Omakase，到一些路線貼地而取價公道的食店試試，結果是非常好，付上平民價錢就換取了很高滿意度，其中一間就是太子海鮮菜館。

首先，不要被其名字欺騙了 —— 太子海鮮菜館並不是在太子，而是在長沙灣區，還要坐落於荔枝角地鐵站與長沙灣地鐵站之間的位置，你說叫人情何以堪？我試過由荔枝角站前往，也曾由長沙灣站前去，感覺都差不多，該店在Facebook倒是提議大家「如坐港鐵請長沙灣港鐵站C2出口」，那就officially列入長沙灣地帶啦。

說起來，其實荔枝角、長沙灣、太子三個地段，都一向帶著重重「身份危機」—— 明明想去長沙灣廣場卻要在荔枝角落車，然後要去荔枝角道偏要去到太子站才成，所以要去太子海鮮菜館要在荔枝角站或長沙灣站出走，就突然變得好make sense。



如果乘搭某些小巴的話，是可直接在太子海鮮菜館門下車。

此店未必是國際性名店，在街坊界卻是一顆閃亮星星，因為大廚兼老闆是當年TVB舉辦的烹飪比賽《大廚出馬》的冠軍級人馬文偉龍師傅，進場時發現全場爆滿好熱鬧，跟市區某些名店間歇性慘淡經營相比，顯然更能交出成績囉。

該店有些招牌菜式是要預訂，例如金錢雞，真的好好食，用料好靚又新鮮，吃起來份外滋味，可說是必食之選。



一碟金錢雞共有六件，最好集齊人數才享用，否則得兩人就要每人吃三件。

由於我們看到燒味部吊掛著的叉燒好靚好油亮，令到同枱朋友很想試試，便立即點一客叉燒拼燒肉，味道亦的確很好，兩者都充滿新鮮豬肉味，顯然是用新鮮貨色，品質已有保證。我特別欣賞叉燒，因為燒得夠焦香之餘，同時比較著重肉的原味，蜜汁的甜味並不太重。不過呢，在座有朋友覺得蜜糖甜可以再多些，我不同意但表示明白。



叉燒拼燒肉，採用新鮮肉，豬肉味好夠。

另一招牌是蜜汁燒脆鱔，這道菜也一定要點選，不能錯過，我只點半條，已足夠四至六人享用，外皮燒得很香脆，肉夠厚也多汁，非常之滋味，而且像叉燒一樣蜜汁味不算太重，不會overwhelm了鱔的原有味道，可說是近期吃過的脆鱔的最高水準之作，大家記得要預訂。



蜜汁燒脆鱔，半條已夠晒份量，四人分享好足夠。



近鏡頭看看蜜汁燒脆鱔，肉好厚身，佐以啤酒或白酒都好正。

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