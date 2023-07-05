拓展全場景生態鏈，小米OMO新零售模式，打通線上線下數據，邁向營銷新局面！

近年來，由於市場日趨成熟，我國零售行業整體增長逐漸放緩：一方面，是線上管道獲客成本在上升，而零售商家對於流量的爭奪日趨白熱化；另一方面，線下門店客流被線上電商逐步收割，而線下門店存在坪效「天花板」，門店的運營效率也有待提升，新零售模式逐漸成為各大品牌爭相投入的重要一步。

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從賣手機到賣生態鏈產品，小米打破大眾對平價國產即等於無保證「山寨貨」的固有印象，12年間躍升至全球手機市佔率第三的巨企。小米集團國際業務部港澳臺區域總經理羅燕Janine表示，有見大眾對科技產品要求愈趨嚴謹，IoT物聯網發展也成熟，人均消費能力逐年增長，「邁向高端智能產品，拓展全場景生態鏈，是我們未來的發展方向。 」而藉著「小米新零售」模式，品牌開啟OMO（online merge offline）在線線下全融合行銷新局面。

小米新零售 OMO融合行銷

網購盛行，但對於率先經營官方網店的小米來說，實體門市接觸顧客、產品體驗和互動交流更為重要，故線下零售更需要結合線上體驗，以此融合新的行銷模式，為客戶提供更全面優質的銷售服務。 因此小米積極擴充「小米之家」門市網路，其中內地縣級覆蓋率達八成，而香港也有3間直營與7間專賣店。

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品牌奉行「小米新零售」的OMO全融合行銷模式，精簡各層代理商數量，以自家店面來做行銷，減少代理商、專櫃等銷售不良、資訊不全、售價不一的毛病。

同時品牌同步整合各店庫存、銷情和人流分析，透過大數據洞察市場需要，改善個別門市的經營問題，電商與線下採取一致做法，做到銷售和服務一體化，香港方面亦積極考慮增加店內米家智慧家居的體驗專區，努力提高客戶購買體驗，進而促進銷售轉化。

新零售OMO模式需要如何構建？

零售OMO（Online Merge Offline）指的是在數據與科技賦能下線上線下融合發展的新型零售商業模式。

零售OMO模式以滿足消費者需求為核心，在消費升級背景下，通過大數據、人工智慧等新技術打通零售管道，實現線上和線下消費場景深度融合，洞察消費者需求變化，優化經營效率。

零售OMO模式解決傳統管道痛點，融合線下與線上管道優勢，促進企業管道效率變革。近年來，更多的零售商家試水「線上+ 線下」的運營模式，推動OMO模式的落地，包括我們近期接手的不少客戶也正在全面開拓這種運營模式，我們也會幫助客戶結合內地平台來實現OMO模式。

OMO模式衍生新業態

OMO模式催生數據中台、智慧門店、無人零售和私域流量運營工具等新業態的誕生。

在零售多管道融合不斷深化的形勢下，數據規模成倍增長，數據中台可通過數據分析能力賦能零售行業數字化轉型。 公域流量成本上升，企業通過私域流量運營工具整合全管道流量，精準觸達消費者。 無人零售、智慧門店等以消費者為中心的消費場景也在逐漸成熟。

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如今開關之後，大部分香港門店商家便急需線上流量的擴展，為促進門店銷售增長，我們也是收到了不少品牌及門店客戶的引流需求，除了通過線上內地品牌為商家及品牌廣泛鋪量種草，保證公域曝光及私域引流，為客戶引入更多新使用者新流量，同時説明商家構建OMO的新零售商業模式，實現品牌在內地的全面曝光及提高銷售轉化量。

隨著互聯網紅利逐步見頂，線上線下融合發展、注重消費者訴求、數據驅動業務增長等成為零售行業的新特徵。 隨著愈來愈多的商家打通線上線下全渠道數據，零售OMO生態將日趨完善 ，而在OMO模式下，零售領域的競爭將覆蓋更多環節，對商家的全鏈路經營提出了更為精細化的要求，低成本、高效率的零售服務模式已是不可逆的趨勢。