港鐵優惠 | 機場快綫送7.5萬張車票、$10優惠券！教你4 Steps搶車飛！同場：恢復香港站預辦登機服務+加密班次

很多人都會乘坐機場快綫到機場或者去機場博覽館看演唱會，而近日，機場快綫慶祝25周年，推出了搶免費機場快綫車票、搶港鐵車站商店$10電子優惠券等活動。另外，機場快綫服務都更改了，好像是加密列車班次及恢復免費市區預辦登機服務，一齊看看點搶免費車票！

機場快綫優惠│1. 搶免費機場快綫車票

MTR Mobile登記用戶可於2023年7月11日、7月18日及7月25日下午12時起，連續三個星期二可以搶免費機場快綫單程車票，每天名額有25,000個，一共75,000份。

4步搶免費機場快綫車票

1. 在App內點選「優惠」

2. 在「交通」内點選「搶免費機場快綫單程車票」

3. 點選「立即領取」

4. 先獲得一組參考編號（僅供紀錄用途），實際用以換取車票的優惠碼將於24 小時後發放，到時可以在「港鐵網上購票服務」輸入優惠碼換領一張免費「機場快綫單程票二維碼」

不過要留意，每位登記用戶於每個推廣日期内最多只可領取一個；「免費機場快綫車票」優惠碼適用經「港鐵網上購票服務」購買之機場快綫單程票二維碼(成人或小童，香港站、九龍站或青衣站），會以該次交易內之最低價格車票作計算。優惠碼有效期至2023年9月30日。

日期：2023 年 7 月 11 日、7 月 18 日 及 7 月 25 日下午 12 時起

詳情：https://www.mtr.com.hk/archive/ch/pdf/Grab_FREE_Airport_Express-Ticket_T&C_TC.pdf

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