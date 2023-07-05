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05/07/2023

夏天養生 | 做三伏天灸幫助溫經散寒！推介飲健脾袪濕「蓮子栗子炒扁豆雞腳湯」

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  • 陳沛思

    陳沛思

    註冊中醫師，香港浸會大學的中醫學學士及生物醫理學士(榮譽)學士及香港大學碩士(MPhil)，曾參與菲臘牙科醫院研究。陳醫師亦曾往內地義診，閒時出席癌症病者講座，為病友講解中醫對癌症看法。現為兩女之母，鼓勵母乳餵哺，崇尚自然，樂於和人分享中醫養生之道，一起過健康的生活。

    食療新意思

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　　「上星期到戶外活動後，翌日起床特別有精神！」Stella說。

 

　　「我們要趁夏天排寒氣，夏天相當於一天的中午，陽氣最旺盛。在香港，寒氣和濕氣包圍我們。因為地理因素，香港較為潮濕。外國人夏天到香港，都會深深感受到這個『凍感之都』，香港冷氣的凍十分聞名。所以很多人病也和寒邪、濕邪有關。」我說。

 

　　「有時在辦公室也要穿外套呢。」Stella說。

 

　　「這真是本末倒置。過度的冷氣令我們受寒。本來在冬天才容易發生的病，夏天倒常見了，如鼻敏感、哮喘等。在冷氣房十分寒冷，一到室外則十分炎熱，溫差大，儼如一個人明明在冬天，突然變了夏天。身體如何適應？」我問。

 

　　「可是公司和商場的冷氣我也控制不了。」Stella無奈地說。

 

　　「在家盡量少開冷氣，冷飲生冷食物也要少吃。內經云︰春夏養陽。夏天養生除了喝夏至湯，還有三伏天灸。雖然夏至日後，夏至一陰生，日照開始減少，一年中最熱的日子不是夏至，而是三伏，古人說『冷在三九，熱在三伏』。三伏天是一年中氣溫最高，在小暑與處暑之間，十分炎熱，濕氣又重，暑熱最旺盛。『夏至三庚便數伏』，由夏至開始的第三個庚日便開始入伏，有初伏、中伏、末伏之分。今年由七月十一日開始貼三伏天的初伏貼。」我說。

 

　　「以前貼天伏，沒覺有甚麼特別。有一年春年，突然想起，過去每逢冬天容易咳嗽的毛病，似乎沒有了。相信是天灸的功勞。」Stella說。

 

　　「三伏貼是中醫根據『冬病夏治』的理論，對一些在冬季容易發生、復發或加重的疾病在夏季進行治療，通過貼伏特定的穴位起到溫經散寒、疏通經絡的作用，從而達到預防、治療相關疾病的目的。三伏貼對一些慢性疾病也有比較好的效果。

 

　　除了三伏天灸之外，生活作息也不能忽略。飲食也要注意健脾袪濕。 我們可以炒扁豆煲湯。白扁豆性微溫，味甘，入脾、胃經，有健脾，化濕，消暑的功效。近日不少人腹瀉腹痛，炒白扁豆能加強健脾止瀉的作用。

 

　　蓮子性平，味甘、澀，入脾、腎、心經，功效包括益腎固精，補脾止瀉，止帶，養心。栗子性溫，味甘、平，入脾、胃、腎經，功效包括養胃健脾，補腎強筋，活血止血。這些材料可一起煲成時令湯水，一家大小也合適。」我說。

 

　　「知道了，這個周末我又約了朋友玩海上活動了。」Stella說。

 

下一頁：即睇夏日食療 「蓮子栗子炒扁豆雞腳湯」點煲

 

 

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