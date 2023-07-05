中秋節月餅早鳥優惠2023 | 名牌月餅早買有著數！望月聯乘5大人氣品牌 / 半島買滿額免運費 / 雪糕月餅65折！邊款最平$200有找？

雖然仲有幾個月先到中秋節，不過各大酒店或餅家已搶閘開始賣月餅，更搶先推出早鳥優惠！今年邊啲月餅最抵買？早買平幾多？哪些啱送禮？邊啲啱自肥？即刻睇落去！

中秋節月餅早鳥優惠2023 | 1. 望月：粉絲必搶！同5大品牌聯乘！Pokémon／小薯茄／Mr n Mrs Moon／MM／Coffee & Rob Kidney

本地月餅名牌望月的奶黃月餅一直都十分出名，今年望月就推出了經典之作「奶黃月餅禮盒裝（4件／8件）」、人氣之作「流心奶黃月餅禮盒裝（4件／8件）」、抹茶控必選「流心抹茶月餅禮盒裝（4件）及「抹茶紅豆月餅禮盒裝（4件）」、層次豐富的果仁系列4件裝禮盒，口味包括焦糖果仁、松露果仁，以及松露黑毛豬果仁等，還有讓人「榴槤」忘返的「榴槤奶黃月餅禮盒裝（4件）」。最最最大亮點是今年分別與5大品牌聯乘推出特別版月餅套裝！Pokémon、小薯茄、 Mr n Mrs Moon、MM及Coffee & Rob Kidney的粉絲一定要買！即日起至8月21日更有早鳥優惠，快點入手！

四式月餅（4件禮盒裝）（圖片來源：望月）

流心奶黃月餅（4件禮盒裝）（圖片來源：望月）

早鳥優惠

1. Pokémon特別版月餅套裝（8件）

早鳥價$318；零售價$388。

*Pokémon特別版月餅套裝包括月餅罐連紙套及環保袋。

2. 小薯茄 x 望月特別版月餅套裝（8件）

早鳥價$318；零售價$ 388

*小薯茄 x 望月特別版月餅套裝包括月餅罐連紙套、紙袋及明信片乙張。

3. Mr n Mrs Moon x 望月特別版月餅套裝（4件）

早鳥價$198；零售價$ 238

*Mr n Mrs Moon x 望月特別版月餅套裝包括月餅罐連紙套、紙袋及明信片乙張。

4. MM x 十字牌 x 望月特別版月餅套裝（4件）

早鳥價$198；零售價$ 238

*MM X 十字牌x 望月特別版月餅套裝包括月餅罐連紙套及紙袋。

5. Coffee & Rob Kidney x 望月特別版月餅套裝（4件）

早鳥價$198；零售價$ 238

*Coffee & Rob Kidney x 望月特別版月餅套裝包括月餅罐連紙套，於 Coffee & Laundry 同步發售。

發售網址：https://www.lalune.com/collections/2023-maf-early-bird

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