旺角寶安大廈同一單位 4日兩塌石屎 當局或介入修葺 專家憂再有僭建物出事

【晴報專訊】舊樓失修石屎剝落，成鬧市「計時炸彈」。旺角道寶安大廈4日內2度冧石屎及批盪，昨晨有拳頭大小石塊如雨下，令近花園街一段需全線封閉。屋宇署證實，冧批盪位置與周日事故均源自同一單位，料受天雨影響，惟無解釋當日巡查是否「睇漏眼」。發展局局長甯漢豪昨指，已促署方檢視大廈是否需政府介入修葺。有測量師指，該大廈有逾10個同類僭建簷篷，憂再出事。區議員指區內大廈嚴重老化，近期曾1周內有4廈冧石屎。

墮下批盪散落路上，部分大如拳頭。

旺角道30至36號寶安大廈昨晨8時許外牆有批盪剝落，散落至路上，部分大小如拳頭；旺角道近花園街全線一度全線封閉，幸未有人受傷。翻查資料，寶安大廈樓齡達57年，本周日16樓外牆有僭建簷篷塌下，擊中1輛冷凍貨車，司機受傷送院。惟屋宇署翌日出稿稱「整體樓宇結構沒明顯危險」。

署方料天雨影響 無回應是否「走漏眼」

屋宇署證實批盪剝落為16樓同一單位，即4日內2度出事，不排除外牆在簷篷塌下後現「微裂痕」，並受大雨及高溫影響致批盪剝落，將續調查。政府承建商已在16樓外牆裝棚架及防護網，並移除有鬆脫危險批盪；大廈低層面向旺角道位置也加裝斜棚保護。署方已要求大廈法團提交修葺時間表，若未能在合理時間展開，會介入維修，再追討費用；惟未回應周日是否「走漏眼」。立法會議員鄭泳舜轟屋宇署巡查馬虎，促檢視全港逾50年樓宇有否即時危險。

署方料因大雨及高溫致批盪剝落

甯漢豪指高度關注事件，已促屋宇署檢視是否需主動介入修葺。對大廈9年前被勒令強制驗樓至今未維修，已促署方全面統計同類樓宇數量，冀通過執管工作迫使業主履行責任，惟拒評屋宇署當日是否低估大廈危險，促各界留意過去數日有多場暴雨，需檢視有否影響。

議員︰社區老化 曾1周內4廈冧石屎

寶安大廈業主立案法團主席陳先生向傳媒指，10年前曾有大維修，也遵令強檢，惟疫情致修葺延誤。油尖旺區議員許德亮稱，據悉該大廈數年前獲批「樓宇更新大行動2.0」資助，惟市建局疫下無法開會致延誤。區內最少有596棟舊樓遭勒令強制驗樓，惟不少無遵行，單上月一周內有4廈冧石屎，山東街有大廈更整幅外牆冧下，「一落紅雨黃雨就出事。」

測量師學會前會長何鉅業昨視察後指，該廈有10多個同類僭建簷篷，有批盪表面現裂痕及老化，憂危機再現；高溫及大雨交替影響物料穩定性，石屎滲水變重亦增負荷。測量師學會建築測量組副主席李海達指僭建物多數石屎較薄兼無做防水，易雨後滲水使鋼筋生鏽「迫爆石屎」；外牆批盪入水後曝曬更加速脫落。香港房屋經理學會會長鄭玉琴指全港約3,000幢三無大廈，2046年將增至3.8萬幢，倡速推「聯廈聯管」做好維修。